Рыбаков назначен генеральным директором ФК «Ростов»ТАСС 12:24

Вадим Рыбаков назначен на пост генерального директора футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба. 29 мая эту должность покинул Константин Волосов.

Футбол Дриусси считает, что не попал в сборную из-за чемпионата России Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что у него был бы шанс попасть в сборную Аргентины на Кубок Америки, если бы он выступал в другом чемпионате.

Религия Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.

Футбол Вратарь сборной России поделился мнением о вратарском мастерстве Дзюбы Вратарь сборной России Маринато Гилерме рассказал, что Артем Дзюба хочет попробовать себя вратарем, сообщает ТАСС.

Футбол Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.

Политика Новые правила правописания потребовали отменить на Украине Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.

Политика Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

Политика Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта» Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".

Общество Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.

Шоу-бизнес Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.

Авто Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.

Происшествия Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).

Общество Четверть россиян предпочли ходить в магазин со своим пакетом Четверть россиян предпочли повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты.

Общество YouTube запретил шовинистические видео Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.

Армия и оружие Су-35 перехватил американский самолет над Средиземным морем По заявлению пресс-службы Шестого флота США, американский самолет P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за три часа .

Энергетика Нефть «ориентируется на поведение» доллара Как сообщил Американский институт нефти (API) — запасы сырой нефти в США за последнюю неделю выросли на 3,55 млн баррелей.

Общество Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.