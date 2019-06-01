Футбол
Рыбаков назначен генеральным директором ФК «Ростов»ТАСС 12:24
Вадим Рыбаков назначен на пост генерального директора футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба. 29 мая эту должность покинул Константин Волосов.
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Армия и оружие
Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от холодной войны
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Происшествия
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
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Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
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Футбол
Вратарь сборной России поделился мнением о вратарском мастерстве Дзюбы
Вратарь сборной России Маринато Гилерме рассказал, что Артем Дзюба хочет попробовать себя вратарем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:45
Игры
Bethesda уверяет, что «магазинные» ремонтные наборы не портят Fallout 76
Представители студии уверили, что прислушиваются к игрокам и пытаются всегда идти им навстречу.
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Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
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Политика
Новые правила правописания потребовали отменить на Украине
Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.
Обновлено в 16:08
Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
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Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»
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Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Общество
Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова
Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено в 16:45
Авто
Продажи автомобилей Haval на рынке России выросли в 2,5 раза
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США
Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:48
Общество
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Четверть россиян предпочли повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты.
Обновлено в 07:32
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Су-35 перехватил американский самолет над Средиземным морем
По заявлению пресс-службы Шестого флота США, американский самолет P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за три часа .
Обновлено вчера в 23:06
Энергетика
Нефть «ориентируется на поведение» доллара
Как сообщил Американский институт нефти (API) — запасы сырой нефти в США за последнюю неделю выросли на 3,55 млн баррелей.
Обновлено в 08:54
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
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Общество
В Забайкалье школьниц перед ЕГЭ обыскали под юбками
Обновлено в 13:03
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
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Шоу-бизнес
Анастасия Решетова официально подтвердила беременность от Тимати
Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
Обновлено в 08:39
Происшествия
На юге Москвы загорелось складское здание
Обновлено в 16:33
Политика
Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду
На переговорах трехсторонней группы по Донбассу в Минске представитель Киева Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с ЛНР и ДНР, сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 14:20