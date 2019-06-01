Футбол

Рыбаков назначен генеральным директором ФК «Ростов»ТАСС 12:24

Вадим Рыбаков назначен на пост генерального директора футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба. 29 мая эту должность покинул Константин Волосов.
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Рыбаков назначен на пост генерального директора «Ростова»

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Вадим Рыбаков назначен гендиректором «Ростова»

Спорт-Экспресс11:43

В футбольном клубе «Ростов» назначен новый генеральный директор

Чемпионат-Ростов03 июня в 13:13

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Стало известно имя нового директора ФК «Ростов»

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".
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Армия и оружие

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В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
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Армия и оружие

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