Происшествия

Рязанский торговец зерном задолжал работникам почти 2 миллиона рублейКП - Рязань вчера в 05:44

В Михайловском районе ООО «Агрофининвест» не выплатило работникам около 1,8 миллиона рублей. Долг копился в апреле-декабре 2018 года. По этому факту следственный комитет возбудил уголовное дело, а теперь суд вынес свое решение.
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Директор рязанского предприятия, задолжавший сотрудникам почти два миллиона, отделался штрафом в сто тысяч

Рязанский городской сайтвчера в 05:41

Рязанский торговец зерном задолжал работникам почти 2 миллиона рублей

КП - Рязаньвчера в 05:44

Рязанского предпринимателя оштрафовали за невыплату зарплаты работникам

YA62.ruвчера в 05:15
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Политика

Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Происшествия

На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар

Обновлено в 07:33
Происшествия

Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Здоровье

В Петербурге откроется отделение рассеянного склероза при ГКБ № 31

В Северной столице откроется отделение медицинской реабилитации на 35 мест для оказания помощи пациентам с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Политика

Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»

Обновлено вчера в 16:01
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Военные эксперты признали превосходство С-400 над аналогами США

Обновлено в 07:34
Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Политика

Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков

Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 09:39
Происшествия

На организаторов несогласованных акций в Москве подали в суд

К организаторам несогласованных акций в Москве подали иски о возмещении ущерба на сумму порядка 13 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Мосгорсуд.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ вышла на заводские испытания

Первая в серии строящихся для Тихоокеанского флота (ТОФ) дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка") вышла на заводские ходовые испытания, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Обновлено в 08:33
Авто

Infiniti анонсировала показ нового кроссовера

Новый кроссовер с индексом QX55 дебютирует летом 2020 года.
Обновлено в 08:53
Общество

Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора

Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Наука

Ученые выяснили, как добиться секса от женщин

Исследователи из Польши смогли узнать, как следует вести себя мужчинам, если они хотят добиться интима от понравившихся им женщин.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

Обновлено в 09:06
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия

Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»

В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Гаджеты

Apple спрятала дату презентации новых iPhone в своей ОС

Специалисты ресурса iHelp BR изучили новую прошивку и заметили, что на ярлыке приложения «календарь» отмечена дата, которая соответствует 10 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии.
Обновлено вчера в 18:10
Баскетбол

Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларов

Обновлено в 10:20
Единоборства

Нурмагомедов предложил посадить Макгрегора в тюрьму

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что после инцидента с ударом пожилого мужчины Конора Макгрегора необходимо посадить в тюрьму.
Обновлено в 07:58
Спорт

Путин поручил развивать спорткомплексы в России

Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости уделять внимание на развитие спорткомплексов в стране.
Обновлено в 09:43
Происшествия

В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

Обновлено в 03:51
Кино

Что смотреть и куда идти на выходных в Твери

"МК в Твери" рассказывает куда сходить, чтобы набраться сил перед новой рабочей неделей.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В США произошла стрельба возле университета Алабамы

Стрельба произошла возле Государственного университета штата Алабама в США. Об этом сообщает New York Post .
Обновлено в 06:28
Гаджеты

В России дан старт продажам смартфона Xiaomi Mi A3

Известным китайским брендом Xiaomi дан официальный старт продажам на рынке Российской Федерации смартфона Mi A3, при этом сообщается о действии специальных акций.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес

Тарасов: Третьего в постели я не приемлю

Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
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