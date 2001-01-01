Происшествия
Рязанский торговец зерном задолжал работникам почти 2 миллиона рублейКП - Рязань вчера в 05:44
В Михайловском районе ООО «Агрофининвест» не выплатило работникам около 1,8 миллиона рублей. Долг копился в апреле-декабре 2018 года. По этому факту следственный комитет возбудил уголовное дело, а теперь суд вынес свое решение.
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Директор рязанского предприятия, задолжавший сотрудникам почти два миллиона, отделался штрафом в сто тысяч
Рязанский городской сайтвчера в 05:41
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Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Происшествия
На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар
Обновлено в 07:33
Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Здоровье
В Петербурге откроется отделение рассеянного склероза при ГКБ № 31
В Северной столице откроется отделение медицинской реабилитации на 35 мест для оказания помощи пациентам с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств, а также с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Политика
Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков
Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 09:39
Происшествия
На организаторов несогласованных акций в Москве подали в суд
К организаторам несогласованных акций в Москве подали иски о возмещении ущерба на сумму порядка 13 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Мосгорсуд.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ вышла на заводские испытания
Первая в серии строящихся для Тихоокеанского флота (ТОФ) дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка") вышла на заводские ходовые испытания, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Обновлено в 08:33
Авто
Infiniti анонсировала показ нового кроссовера
Новый кроссовер с индексом QX55 дебютирует летом 2020 года.
Обновлено в 08:53
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Наука
Ученые выяснили, как добиться секса от женщин
Исследователи из Польши смогли узнать, как следует вести себя мужчинам, если они хотят добиться интима от понравившихся им женщин.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации новых iPhone в своей ОС
Специалисты ресурса iHelp BR изучили новую прошивку и заметили, что на ярлыке приложения «календарь» отмечена дата, которая соответствует 10 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии.
Обновлено вчера в 18:10
Единоборства
Нурмагомедов предложил посадить Макгрегора в тюрьму
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что после инцидента с ударом пожилого мужчины Конора Макгрегора необходимо посадить в тюрьму.
Обновлено в 07:58
Спорт
Путин поручил развивать спорткомплексы в России
Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости уделять внимание на развитие спорткомплексов в стране.
Обновлено в 09:43
Кино
Что смотреть и куда идти на выходных в Твери
"МК в Твери" рассказывает куда сходить, чтобы набраться сил перед новой рабочей неделей.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В США произошла стрельба возле университета Алабамы
Стрельба произошла возле Государственного университета штата Алабама в США. Об этом сообщает New York Post .
Обновлено в 06:28
Гаджеты
В России дан старт продажам смартфона Xiaomi Mi A3
Известным китайским брендом Xiaomi дан официальный старт продажам на рынке Российской Федерации смартфона Mi A3, при этом сообщается о действии специальных акций.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44