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Происшествия Происшествия Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.

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Кино Кино Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы» Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".

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Происшествия Происшествия Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.

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