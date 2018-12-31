Кино
Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".
Интерфакс12:23
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Происшествия
В Парке Горького обрушился мост, есть пострадавшие
В парке Горького обрушился пешеходный мост. Об этом сообщает корреспондент Business FM с места событий.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших
Тела еще трех погибших обнаружены под завалами жилого дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв трагедии возросло до семи.
Обновлено в 12:14
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 11:07
Кино
Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы»
Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".
Обновлено в 12:23
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама
Мужчина, угрожавший взорвать бомбу в амстердамском аэропорту Схипхол, задержан. Об этом информирует пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено в 15:35
Политика
Путин призвал россиян к милосердию в новогоднем обращении
Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам призвал граждан страны к милосердию, душевной щедрости и чуткости по отношению к тем, кто в ней нуждается.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено в 09:41
Политика
Медведев в Новый год пожелал россиянам исполнения желаний
Обновлено в 14:33
Происшествия
В Магнитогорске обрушился подъезд из-за взрыва газа
В 4 утра по московскому времени, в Челябинской области обрушился подъезд многоэтажного дома из-за взрыва природного газа.
Обновлено в 00:23
Политика
Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Виннице полиция нашла трех мертвых людей и раненую девочку
Полиция завела уголовное дело по статье "умышленное убийство нескольких человек" Тела троих человек обнаружили в квартире в украинской Виннице, еще одна пострадавшая девочка умерла в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию области.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Спейси хочет заявить суду о своей невиновности
Голливудский актёр Кевин Спейси намерен заявить суду в США о своей невиновности в сексуальных домогательствах к 19-летнему молодому человеку.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Владимир Путин прибыл в Магнитогорск
Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, сообщают информагентства.
Обновлено в 07:23
Политика
Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя и попросил всех собравшихся молиться о разрешении церковного кризиса на Украине, не забывать делать добро и верить в счастье.
Обновлено в 12:09
Происшествия
МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске
Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске
Обновлено в 09:49
Происшествия
Семь детей могут находиться под завалами дома в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на оперативном совещании на месте трагедии сообщил, что семь детей могут находиться под завалами многоквартирного жилого дома, нет информации о местонахождении 35 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Момент взрыва дома в Магнитогорске попал на видео
Обрушен подъезд многоэтажного дома. Момента взрыва засняли камеры виденаблюдения. Кадры опубликовало местное издание «Челябинск Онлайн».
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин США
Обновлено в 03:29
Политика
Ющенко заявил, что украинцев возвращают в XVII век
Обещания украинских политиков снизить цены на газ являются унижением граждан страны и попыткой вернуть их в XVII век, об этом в эфире YouTube-канала "Бегущий Банкир" заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.
Обновлено в 17:07
Единоборства
Мейвезер не намерен возвращаться в бокс
Поединок завершился в первом раунде. Мейвезер трижды отправлял своего соперника в нокдаун. Бой проходил по правилам бокса.
Обновлено в 11:11
Происшествия
СПЧ выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске
Обновлено в 09:53
Экономика
МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11280 рублей.
Обновлено в 16:02
Общество
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Польша объявила тендер на строительство канала через Балтийскую косу
Обновлено в 12:12
Транспорт
В Крыму открыли дорогу от Симферополя до Керчи трассы «Таврида»
Как ранее отметил Назаров, введенный в эксплуатацию участок станет альтернативой действующему отрезку дороги Керчь — Симферополь и, как предполагается, должен решить проблему продолжительных заторов в районе Феодосии в курортный сезон.
Обновлено в 02:42
Политика
Трамп призвал демократов немедленно выйти из отпуска
Президент США Дональд Трамп призвал членов Демократической партии немедленно выйти из отпуска и проголосовать по бюджету страны.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Магазин Louis Vuitton в центре Москвы обокрали на 7 млн рублей
Неизвестные похитили из магазина Louis Vuitton в центре Москвы 7 млн рублей.
Обновлено в 06:24
Кино
В российской Гильдии кинокритиков назвали главный фильм 2018 года
Обновлено в 15:19