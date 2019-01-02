Экономика
Рязанская область предлагает инвесторам из Китая сотрудничество по 5 направлениям
Рязанская область предлагает инвесторам из Китая сотрудничество по 5 направлениямПРАЙМ19:29
Рязанская область заинтересована в приходе китайских инвесторов и готова предложить им сотрудничество по пяти направлениям, сообщил РИА Новости губернатор Николай Любимов.
ПРАЙМ19:29
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Наука
В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель
Обновлено в 17:56
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено в 19:43
Космос
Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву
Обновлено в 15:06
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено в 16:23
Происшествия
В Магнитогорске при возгорании маршрутки погибли три человека
Обновлено в 15:22
Политика
Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»
В новогоднюю ночь пранкеры Вован и Лексус позвонили Виталию Кличко от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и поздравили его с наступающим праздником, рассказав при этом о "пьяном Порошенко под столом".
Обновлено в 19:43
Происшествия
На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены
Специалистам-взрывотехникам не удалось обнаружить следы взрывчатки в исследованных завалах дома в Магнитогорске.
Обновлено в 16:22
Политика
Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил
Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
Обновлено в 06:12
Политика
Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам
Обновлено в 12:49
Политика
Задержанный за шпионаж американец приехал в Москву на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Общество
Евгения Альбац решила покинуть пост главреда The New Times
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что ищет преемника и рассчитывает в скором времени покинуть свой пост.
Обновлено в 21:31
Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске
Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Политика
В НАСА ответили на претензии по поводу визита Рогозина в США
Подготовка визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США продолжается, несмотря на критику этих планов со стороны некоторых представителей вашингтонского истеблишмента.
Обновлено в 21:12
Политика
Трамп пригласил партийных лидеров на брифинг по безопасности границ
Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Республиканской и Демократической партий на брифинг по вопросам безопасности границ в Белом доме, так как федеральное правительство было частично закрыто из-за его требования финансировать строение стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 21:07
Происшествия
Немецкая полиция признала терактом наезд на людей в Боттропе и Эссене
Полиция Германии расценивает наезд на людей в Боттропе и Эссене как теракт. Об этом сообщает немецкая пресса.
Обновлено в 19:22
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.
Обновлено в 15:58
Общество
Netflix удалил эпизод из сериала из-за критики Саудовской Аравии
В результате Netflix был вынужден удалить из сериала эпизод, посвященный Саудовской Аравии.
Обновлено в 20:56
Происшествия
В Магнитогорске на улице с обрушившимся подъездом сгорела маршрутка
31 декабря по адресу проспект Карла Маркса, 164/2, в жилом доме взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания.
Обновлено в 14:25
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на некоторых устройствах. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 21:01
Происшествия
В Москве в Парке Горького обрушился мост
В Парке Горького в Москве в разгар празднования Нового года обрушился деревянный мост с людьми. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:13
Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность
Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Происшествия
В Магнитогорске из-под завалов вытащили 11-месячного ребёнка
Обновлено в 10:18
Политика
Спутник НОРАД прекратил свое существование
Американский спутник, значащийся под номером #25417 в регистре Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), разрушился.
Обновлено в 21:02
Происшествия
Военнослужащий корпуса морской пехоты застрелен в Вашингтоне
Обновлено в 18:32
Политика
В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры
Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Обновлено в 13:52
Кино
Мягков резко ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Актер Андрей Мягков, сыгравший Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", назвал митрополита Рязанского и Михайловского "недалеким" после того, как тот раскритиковал картину.
Обновлено в 09:14