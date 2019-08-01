Общество

Рязанка признана «Гранд Королевой России»YA62.ru 01:48

Жительница Рязани Виталия Шатрова приняла участие победила в номинации «Гранд Королева России» в конкурсе «Миссис Россия-2019», передает . Титул «Миссис Россия» завоевала Екатерина Нишанова из Геленджика, в номинации «Миссис Россия Globe» победила Ксения Кривко из Кемерова.
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Рязанка получила титул в конкурсе красоты и материнства «Миссис Россия»

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Рязанка получила титул на конкурсе «Миссис Россия-2019»

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Рязанка Виталия Шатрова стала «Гранд Королевой России»

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«Гранд Королевой России» стала рязанка Виталия Шатрова

Рязань.Лайф03:03

Рязанка признана «Гранд Королевой России»

YA62.ru01:48
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Волгоградцам назвали 5 причин начать следить за дыханием

Тяжелое дыхание может быть не только у астматиков – многие просто не умеют правильно дышать и даже не подозревают о том, что делают это не так.
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"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
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