«Торпедо» подписало Рязанцева и ЛебеденкоSports.ru 15:24

32-летний Рязанцев является воспитанником «Торпедо». В прошлом сезоне он выступал за «Химки». Еще одним новичком команды стал полузащитник Игорь Лебеденко.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).

Армия и оружие Минобороны Украины не устроили российские запчасти в танках «Оплот» Украинскому министерству обороны пришлось отказаться от производства новейших танков "Оплот" в 2019 году, поскольку боевая машина включала в себя комплектующие российского производства.

Авто Автомобили Opel получат российские двигатели Производство моделей Opel будет налажено на заводе концерна PSA под Калугой с высоким процентом локализации.

Политика Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Шоу-бизнес L’One ушел из Black Star со скандалом Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.

Политика В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.

Шоу-бизнес Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума» В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.

Шоу-бизнес 45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.

Происшествия Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова Следствие проводит доследственную проверку и рассмотрит версию коммерческого заказа в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Баскетбол «Голден Стэйт» сократил отставание в серии с «Торонто» Самым результативным у "Голден Стэйт" стал Стефен Карри, набравший 31 очко. Таким образом, счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Торонто".

Общество Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети» «Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.

Культура Пропавшую картину да Винчи нашли на яхте саудовского принца Полотно «Спаситель мира» Леонарда да Винчи, считавшееся утраченным почти два года, нашли на яхте саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.

Гаджеты Наследник iPhone XR может стать рекордсменом по автономности среди всех iPhone Наследник iPhone XR, который ожидается к выпуску осенью, может получить рекордное время автономной работы среди всех смартфонов Apple.

Футбол Россия — Кипр 1:0 (Перерыв) Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.

Происшествия СМИ сообщили о захвате заложников в тюрьме во Франции Захват заложников произошел в тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Экономика Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.

Здоровье Как распознать приближающийся тепловой удар, рассказали волгоградцам «Волгоградская правда.ру» в своем материале рассказывает о симптомах теплового удара и способах оказания помощи пострадавшему.

Происшествия Известный мотоблогер погиб в ДТП 33-летний мотоблогер Артем Болдырев (Болт), создатель ютуб-канала Moto Nexus, разбился насмерть на мотоцикле.

Экономика Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Политика Трамп рассчитывает встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20 Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться на саммите G20 в Японии с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Происшествия Российская семья погибла в ДТП в Турции Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.