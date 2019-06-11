Футбол
«Торпедо» подписало Рязанцева и ЛебеденкоSports.ru 15:24
32-летний Рязанцев является воспитанником «Торпедо». В прошлом сезоне он выступал за «Химки». Еще одним новичком команды стал полузащитник Игорь Лебеденко.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Космос
Ученые захотели изменить орбиту Земли ради спасения от гибели
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить
Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Минобороны Украины не устроили российские запчасти в танках «Оплот»
Украинскому министерству обороны пришлось отказаться от производства новейших танков "Оплот" в 2019 году, поскольку боевая машина включала в себя комплектующие российского производства.
Обновлено в 10:59
Авто
Автомобили Opel получат российские двигатели
Производство моделей Opel будет налажено на заводе концерна PSA под Калугой с высоким процентом локализации.
Обновлено в 03:07
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
L’One ушел из Black Star со скандалом
Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Политика
В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков
В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес
Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»
В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова
Следствие проводит доследственную проверку и рассмотрит версию коммерческого заказа в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Баскетбол
«Голден Стэйт» сократил отставание в серии с «Торонто»
Самым результативным у "Голден Стэйт" стал Стефен Карри, набравший 31 очко. Таким образом, счет в серии стал 3 - 2 в пользу "Торонто".
Обновлено в 00:02
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Культура
Пропавшую картину да Винчи нашли на яхте саудовского принца
Полотно «Спаситель мира» Леонарда да Винчи, считавшееся утраченным почти два года, нашли на яхте саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 01:55
Гаджеты
Наследник iPhone XR может стать рекордсменом по автономности среди всех iPhone
Наследник iPhone XR, который ожидается к выпуску осенью, может получить рекордное время автономной работы среди всех смартфонов Apple.
Обновлено в 14:23
Футбол
Россия — Кипр 1:0 (Перерыв)
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 13:46
Происшествия
СМИ сообщили о захвате заложников в тюрьме во Франции
Захват заложников произошел в тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
Пентагон прекратил обучение 26 турецких военных из-за российских С-400
Обновлено в 14:41
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС
Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
Здоровье
Как распознать приближающийся тепловой удар, рассказали волгоградцам
«Волгоградская правда.ру» в своем материале рассказывает о симптомах теплового удара и способах оказания помощи пострадавшему.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Известный мотоблогер погиб в ДТП
33-летний мотоблогер Артем Болдырев (Болт), создатель ютуб-канала Moto Nexus, разбился насмерть на мотоцикле.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате
Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.
Обновлено в 05:26
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Политика
Трамп рассчитывает встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на полях G20
Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться на саммите G20 в Японии с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17