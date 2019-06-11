Футбол
Рязанцев и Лебеденко стали игроками «Торпедо»Вести.Ru 15:07
Вышедшее в ФНЛ московское "Торпедо" укрепляет состав. В команду пришли бывшие игроки сборной России полузащитник Александр Рязанцев и нападающий Игорь Лебеденко. Трехкратный чемпион России в составе "Рубина" и "Зенита" 33-летний Александр Рязанцев подписал с черно-белыми контракт сроком на один год.
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