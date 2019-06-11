Футбол
Рязанцев и Лебеденко стали игроками «Торпедо»Вести.Ru 15:07
Вышедшее в ФНЛ московское "Торпедо" укрепляет состав. В команду пришли бывшие игроки сборной России полузащитник Александр Рязанцев и нападающий Игорь Лебеденко. Трехкратный чемпион России в составе "Рубина" и "Зенита" 33-летний Александр Рязанцев подписал с черно-белыми контракт сроком на один год.
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Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
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Во французской тюрьме заключенные захватили заложников
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Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.
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Снизилось число россиян, выступающих за независимость Донбасса
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В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина.
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В финале юношеского ЧМ сыграют Украина и Корея
Сборная Кореи обыграла Эквадор в полуфинале юношеского чемпионата мира-2019 для игроков не старше 20 лет - 1:0.
Обновлено в 16:22
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В IBU от Родченкова поступили новые документы о коррупции
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Град «размером с теннисный мяч» обрушился на Баварию
Очевидцы сообщали о граде "размером с теннисный мяч", метеорологи зафиксировали град диаметром 5 см. Град серьезно повредил множество автомобилей в Мюнхене, разбил окна и террасы домов.
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В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
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Летчик американского F/A-18 Super Hornet Райан Грэйвз утверждает, что вопреки сведениям СМИ встречи пилотов с НЛО не прекратились после 2015 года – они продолжали следовать за американскими авианосцами и морской авиацией во время походов за границу, пишет The Drive.
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Названо главное условие рекордного долголетия
Исследователи из Университета Южной Дании считают, что возраст долгожителей увеличивается в странах с развитой системой здравоохранения.
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