Рязанцев и Лебеденко стали игроками «Торпедо»Вести.Ru 15:07

Вышедшее в ФНЛ московское "Торпедо" укрепляет состав. В команду пришли бывшие игроки сборной России полузащитник Александр Рязанцев и нападающий Игорь Лебеденко. Трехкратный чемпион России в составе "Рубина" и "Зенита" 33-летний Александр Рязанцев подписал с черно-белыми контракт сроком на один год.

Экономика Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах «Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.

Футбол Сборная Германии разгромила эстонцев со счетом 8:0 в отборе Евро-2020 Встреча группы C, прошедшая во вторник в Майнце, завершилась со счетом 8:0 в пользу сборной Германии.

Шоу-бизнес Бари Алибасов пришел в сознание Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.

Музыка Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.

Происшествия В Москве задержан мужчина, устроивший погром в редакции «Сноба» Накануне главный редактор проекта "Сноб" Ксения Чудинова сообщила, что в ночь на понедельник в офис издания проник неизвестный человек и "полностью разгромил редакцию".

Футбол Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020 В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.

Происшествия Площадь лесных пожаров в Красноярском крае растёт Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 11 июня в Красноярском крае на территории гослесфонда было зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 5579 га в Богучанском, Кежемском и Мотыгинском районах.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Общество Google выпустил праздничный дудл ко Дню России На стартовой странице Google появился дудл, созданный художницами из Санкт-Петербурга Ко Дню России на стартовой странице Google появился праздничный дудл, созданный сестрами-художницами Анной и Варварой Кендель.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Происшествия Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.

Происшествия Во французской тюрьме заключенные захватили заложников В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.

Общество Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.

Политика Снизилось число россиян, выступающих за независимость Донбасса На сегодняшний день количество россиян, выступающих за независимость Донбасса снизилось и составило 29%.

Футбол В финале юношеского ЧМ сыграют Украина и Корея Сборная Кореи обыграла Эквадор в полуфинале юношеского чемпионата мира-2019 для игроков не старше 20 лет - 1:0.

Спорт В IBU от Родченкова поступили новые документы о коррупции Доктор Родченков предоставил важную дополнительную информацию и документы и согласился продолжить помогать комиссии в её расследованиях.

Происшествия Град «размером с теннисный мяч» обрушился на Баварию Очевидцы сообщали о граде "размером с теннисный мяч", метеорологи зафиксировали град диаметром 5 см. Град серьезно повредил множество автомобилей в Мюнхене, разбил окна и террасы домов.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Происшествия Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» уголовного дела против корреспондента сетевого издания Meduza Ивана Голунова, которого подозревали в распространении наркотических средств.

Политика США обвинили Россию в «недостаточном давлении» на Асада Джеффри считает, что главная причина заключается в администрации Асада (президент Сирии), а также в том, что РФ недостаточно на него давит.

Кино Стоянов рассказал о своей новой юмористической передаче Российский актер Юрий Стоянов рассказал журналистам на фестивале «Кинотавр» о своей новой программе, которая будет выходить на канале «Россия 1».

Происшествия МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.

Армия и оружие Американский пилот заявил о продолжении встреч с НЛО Летчик американского F/A-18 Super Hornet Райан Грэйвз утверждает, что вопреки сведениям СМИ встречи пилотов с НЛО не прекратились после 2015 года – они продолжали следовать за американскими авианосцами и морской авиацией во время походов за границу, пишет The Drive.