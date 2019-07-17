Политика

Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплатуТАСС 18:50

Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату. Об этом сообщает газета ВС РФ "Красная звезда".
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17 июля 2019 г

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Красная звезда18:30

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