Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату. Об этом сообщает газета ВС РФ "Красная звезда".

Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату

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