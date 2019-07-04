Армия и оружие

Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплатуТАСС 18:50

Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату. Об этом сообщает газета ВС РФ "Красная звезда".
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Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату

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