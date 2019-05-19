В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидамиLenta.ru 09:11

В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky News Arabia. Происшествие случилось во время проезда туристического автобуса.

В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами

Политика Дипломатам было стыдно за неопрятный вид Порошенко Петр Порошенко, завершающий свою работу в качестве президента Украины, всегда пренебрегал своим внешним видом, за что многим дипломатам было стыдно.

Происшествия У безработной москвички украли пять миллионов рублей В Москве у безработной украли почти пять миллионов рублей.

Музыка Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении» "Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова в самолете читает прессу о самой себе Анастасия Волочкова возвращается в Москву после отдыха на Мальдивах. В самолете балерина не скучала и немного почитала прессу о самой себе.

Шоу-бизнес Анна Седокова призналась поклонникам в ненависти к весам Анна Седокова опубликовала очередной пост в социальной сети Instagram, признавшись в ненависти к весам.

Политика Большинство американцев выступили против изучения арабских цифр В США проведен опрос, согласно которому выяснилось, что больше половины американцев выступают против изучения в школах арабских цифр.

Политика Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.

Шоу-бизнес Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.

Здоровье Эксперты развеяли 9 мифов о туберкулезе Эксперты развеяли девять популярных мифов о туберкулезе.

Политика Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.

Футбол Франк Рибери: «Прощаться с фанатами было очень тяжело» Полузащитник "Баварии" Франк Рибери сказал, что ему было тяжело прощаться с фанатами клуба после вчерашней игры 34-го тура бундеслиги против "Айнтрахта" (5:1). Ранее стало известно, что Рибери покинет клуб по окончании сезона, матч с франкфуртским клубом стал для него последним на стадионе мюнхенцев.

Финансы Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.

Происшествия Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.

Политика На Украине началась репетиция инаугурации Зеленского У здания Верховной рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.

Музыка Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.

Транспорт В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.

Армия и оружие Авиационная ракета нового поколения «Монолит» будет создана в РФ Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин заявил, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» будет разработан в течение двух-трех лет, передает ФАН.

Космос Российская станция может отправить к Луне зарубежный спутник Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» имеет возможность отправить к Луне зарубежный спутник массой около полутонны.

Гаджеты В Сети показали качественные официальные изображения Honor 20 В Сети появились первые качественные официальные изображений Honor 20, незащищенные водяными знаками.

Политика Порошенко уволил детского омбудсмена Кулебу На Украине уволен детский омбудсмен Николай Кулеба. Такое решение принял президент страны Петр Порошенко, подписавший соответствующий указ.