Происшествия
В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидамиLenta.ru 09:11
В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky News Arabia. Происшествие случилось во время проезда туристического автобуса.
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Происшествия
Бегун умер во время полумарафона в Москве
Обновлено в 09:28
Политика
Дипломатам было стыдно за неопрятный вид Порошенко
Петр Порошенко, завершающий свою работу в качестве президента Украины, всегда пренебрегал своим внешним видом, за что многим дипломатам было стыдно.
Обновлено в 08:00
Наука
Ученые обнаружили кораллы, способные выжить в «губительных» условиях
Поразительные способности кораллов ученые оценили и во время экспериментов.
Обновлено 16 мая в 22:17
Происшествия
У безработной москвички украли пять миллионов рублей
В Москве у безработной украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 08:22
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
"Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова в самолете читает прессу о самой себе
Анастасия Волочкова возвращается в Москву после отдыха на Мальдивах. В самолете балерина не скучала и немного почитала прессу о самой себе.
Обновлено вчера в 09:51
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Анна Седокова призналась поклонникам в ненависти к весам
Анна Седокова опубликовала очередной пост в социальной сети Instagram, признавшись в ненависти к весам.
Обновлено в 07:27
Политика
Большинство американцев выступили против изучения арабских цифр
В США проведен опрос, согласно которому выяснилось, что больше половины американцев выступают против изучения в школах арабских цифр.
Обновлено в 07:41
Политика
Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти
Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Здоровье
Эксперты развеяли 9 мифов о туберкулезе
Эксперты развеяли девять популярных мифов о туберкулезе.
Обновлено в 07:11
Политика
Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Футбол
«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 08:55
Футбол
Франк Рибери: «Прощаться с фанатами было очень тяжело»
Полузащитник "Баварии" Франк Рибери сказал, что ему было тяжело прощаться с фанатами клуба после вчерашней игры 34-го тура бундеслиги против "Айнтрахта" (5:1). Ранее стало известно, что Рибери покинет клуб по окончании сезона, матч с франкфуртским клубом стал для него последним на стадионе мюнхенцев.
Обновлено в 09:26
Финансы
Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов
Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Политика
На Украине началась репетиция инаугурации Зеленского
У здания Верховной рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:29
Общество
Соорганизатор «Парков и скверов» Екатеринбурга Москвин: В городе есть другие подходящие места для строительства храма
В Екатеринбурге есть более подходящие места для строительства храма святой Екатерины, из-за которого разгорелся скандал.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам
В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Музыка
Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие
Авиационная ракета нового поколения «Монолит» будет создана в РФ
Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин заявил, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» будет разработан в течение двух-трех лет, передает ФАН.
Обновлено вчера в 13:31
Космос
Российская станция может отправить к Луне зарубежный спутник
Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» имеет возможность отправить к Луне зарубежный спутник массой около полутонны.
Обновлено в 08:39
Гаджеты
В Сети показали качественные официальные изображения Honor 20
В Сети появились первые качественные официальные изображений Honor 20, незащищенные водяными знаками.
Обновлено в 09:20
Политика
Порошенко уволил детского омбудсмена Кулебу
На Украине уволен детский омбудсмен Николай Кулеба. Такое решение принял президент страны Петр Порошенко, подписавший соответствующий указ.
Обновлено в 09:22
Футбол
«Реал» завершил сезон поражением от «Бетиса»
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
США собираются платить странам за отказ от российского оружия
Вашингтон хочет помочь партнерам стать независимыми от российских поставок США хотят расширить список стран, которые получат компенсации на покупку американской военной техники, если откажутся от китайского и российского оружия, пишет газета "Известия" со ссылкой на Defense One.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Бутина записала видеообращение из тюрьмы США
Обновлено в 08:45