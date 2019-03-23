Рядом с терпящим бедствие паромом потерпел бедствие второй корабльLenta.ru вчера в 20:15

В районе ЧП с круизным лайнером Viking Sky потерпел бедствие еще один корабль. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2. Грузовое судно Hagland Captain потеряло ход у берегов Норвегии.

Рядом с терпящим бедствие паромом потерпел бедствие второй корабль

Политика Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.

Наука Предложен быстрый способ выявить поддельные лекарства и продукты Современные аналитические устройства, например, масс-спектрометры, точно выявляют поддельные лекарства или продукты на основе их химического состава.

Футбол Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.

Хоккей Гол Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Торонто» "Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Политика Порошенко призвали покаяться на коленях «Все, что осталось этой власти во главе с Петром Порошенко — проиграть (выборы) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — отметили в партии.

Политика The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.

Здоровье Марина Решетникова: "Считается, что бизнесмены должны быть жесткими. Но что ты построишь без любви?" Бывшая владелица "Корд оптики" о жизни после сделки, новом проекте в Казани и опыте врача-офтальмолога в бизнесе Экс-владелица "Корд оптики" Марина Решетникова в 2016 году продала бизнес и взяла тайм-аут длиной в 2 года.

Политика В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.

Происшествия Reuters: в результате нападения в Мали погибли 110 человек Не менее 110 представителей народности фульбе (фулани) погибли в субботу в результате вооруженного нападения на населенный пункт в центральной части Мали.

Общество В Алеппо восстанавливают производство холодильного оборудования Предприятие по производству холодильного оборудования Джамаата ар-Роузи находится в районе Шейх-Наджар города Алеппо.

Шоу-бизнес У Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги У 80-летней знаменитости отказали ноги. В первых числах марта Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инфарктом.

Происшествия Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.

Общество В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров» Более 70 московских театров будут открыты бесплатно допоздна и до самого утра в рамках общегородской акции "Ночь театров", которая начнётся в столице в 21.00 мск в субботу в преддверии Всемирного дня театров.

Авто В Сети появилось фото BMW X5 M без камуфляжа Фотошпионам удалось запечатлеть новый баварский кроссовер BMW X5 в версии M. На снимке, который был опубликован в Сети, изображен новый «зараженный» кроссовер BMW X5 M. Автомобиль имеет ярко-красный окрас кузова и ряд деталей экстерьера, которые указывает на принадлежность к версии М Competition.

Политика В Венесуэле оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией Родригес подчеркнул, что более $1 млрд со счетов Венесуэлы в международных банках было переведено на личные счета оппозиционеров для «финансирования терроризма против страны».

Религия Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».

Экономика За 2 месяца этого года денежная выручка в сфере животноводства составила 11 млрд рублей Министр сообщил, что с января по февраль текущего года денежная выручка в сфере АПК составила 14 млрд. рублей, из них от животноводства – 11 млрд. (+20% к предыдущему году).

Спорт Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.

Происшествия Одного из самых разыскиваемых преступников задержали в Румынии В Румынии задержали британца, находившегося в списке самых разыскиваемых преступников Туманного Альбиона, сообщает издание Daily Star.

Шоу-бизнес Участница «Голоса» Светлана Феодулова лишилась крыши над головой Светлана Феодулова прославилась благодаря участию в телепроекте "Голос", добившись много благодаря этому.

Авто УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170 В очередной раз в Сети появилась информация о продолжении разработки инженерами Ульяновского автозавода кроссовера нового поколения.