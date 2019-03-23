Происшествия
Рядом с терпящим бедствие паромом потерпел бедствие второй корабльLenta.ru вчера в 20:15
В районе ЧП с круизным лайнером Viking Sky потерпел бедствие еще один корабль. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2. Грузовое судно Hagland Captain потеряло ход у берегов Норвегии.
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Культура
Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт
Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено вчера в 08:26
Наука
Предложен быстрый способ выявить поддельные лекарства и продукты
Современные аналитические устройства, например, масс-спектрометры, точно выявляют поддельные лекарства или продукты на основе их химического состава.
Обновлено вчера в 04:17
Футбол
Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета
Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено вчера в 07:22
Армия и оружие
Военкоры Армии ДНР попали под обстрел на юге Республики
Обновлено вчера в 06:41
Хоккей
Гол Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Торонто»
"Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Порошенко призвали покаяться на коленях
«Все, что осталось этой власти во главе с Петром Порошенко — проиграть (выборы) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — отметили в партии.
Обновлено в 00:19
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Здоровье
Марина Решетникова: "Считается, что бизнесмены должны быть жесткими. Но что ты построишь без любви?"
Бывшая владелица "Корд оптики" о жизни после сделки, новом проекте в Казани и опыте врача-офтальмолога в бизнесе Экс-владелица "Корд оптики" Марина Решетникова в 2016 году продала бизнес и взяла тайм-аут длиной в 2 года.
Обновлено в 00:00
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Reuters: в результате нападения в Мали погибли 110 человек
Не менее 110 представителей народности фульбе (фулани) погибли в субботу в результате вооруженного нападения на населенный пункт в центральной части Мали.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
В Алеппо восстанавливают производство холодильного оборудования
Предприятие по производству холодильного оборудования Джамаата ар-Роузи находится в районе Шейх-Наджар города Алеппо.
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги
У 80-летней знаменитости отказали ноги. В первых числах марта Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инфарктом.
Обновлено вчера в 02:12
Кино
Валентина Талызина: «Лия Ахеджакова сказала, что мы сволочи»
Ахеджакова возмутилась новым сценарием и оскорбила Талызину.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча
Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.
Обновлено вчера в 19:37
Шоу-бизнес
Молодая мама Виктории Лопыревой произвела фурор в Сети
Каждое новое фото модели бурно обсуждается в Сети.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров»
Более 70 московских театров будут открыты бесплатно допоздна и до самого утра в рамках общегородской акции "Ночь театров", которая начнётся в столице в 21.00 мск в субботу в преддверии Всемирного дня театров.
Обновлено вчера в 05:14
Авто
В Сети появилось фото BMW X5 M без камуфляжа
Фотошпионам удалось запечатлеть новый баварский кроссовер BMW X5 в версии M. На снимке, который был опубликован в Сети, изображен новый «зараженный» кроссовер BMW X5 M. Автомобиль имеет ярко-красный окрас кузова и ряд деталей экстерьера, которые указывает на принадлежность к версии М Competition.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
В Венесуэле оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией
Родригес подчеркнул, что более $1 млрд со счетов Венесуэлы в международных банках было переведено на личные счета оппозиционеров для «финансирования терроризма против страны».
Обновлено вчера в 20:51
Религия
Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге
Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».
Обновлено вчера в 16:32
Экономика
За 2 месяца этого года денежная выручка в сфере животноводства составила 11 млрд рублей
Министр сообщил, что с января по февраль текущего года денежная выручка в сфере АПК составила 14 млрд. рублей, из них от животноводства – 11 млрд. (+20% к предыдущему году).
Обновлено вчера в 04:14
Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Одного из самых разыскиваемых преступников задержали в Румынии
В Румынии задержали британца, находившегося в списке самых разыскиваемых преступников Туманного Альбиона, сообщает издание Daily Star.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Сломавшийся эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»
Обновлено вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Участница «Голоса» Светлана Феодулова лишилась крыши над головой
Светлана Феодулова прославилась благодаря участию в телепроекте "Голос", добившись много благодаря этому.
Обновлено в 00:08
Авто
УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170
В очередной раз в Сети появилась информация о продолжении разработки инженерами Ульяновского автозавода кроссовера нового поколения.
Обновлено вчера в 11:20
Спорт
Медведева с весельем отметила бронзовую медаль ЧМ
Обновлено вчера в 21:32
Авто
Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года
В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.
Обновлено вчера в 02:17
Политика
Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан
Обновлено вчера в 05:07