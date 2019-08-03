с чего всё началось

В последнее время российские военные все чаще стали замечать иностранные беспилотники и самолеты-разведчики у границ России. Так, в 27 июля тот же американский самолет с регистрационным номером 156511 проводил разведку у российского побережья Черного моря.

Рядом с Крымом пролетел самолет-разведчик США

Интернет Instagram и WhatsApp переименуют В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.

Политика ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.

Общество Вильфанд объяснил причины аномальной погоды в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, с чем связана аномальная погода, которая наблюдается в России этим летом.

Политика Зеленский рассказал, когда видел родителей последний раз Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей с момента инаугурации, которая прошла 20 мая 2019 года.

Политика Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.

Футбол «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.

Общество СМИ: Максим Виторган присоединился к участникам несанкционированной акции в Москве По данным СМИ, задержания проходят на Пушкинской и Трубной площадях, а также в районе Чистопрудного бульвара.

Политика Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Автоспорт Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1» Квалификация Гран-при Венгрии — 12-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена.

Политика Трамп сообщил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией Американский лидер Дональд Трамп заявил об исчезновении преграды, которая не позволяла выстроить хорошие отношения с Москвой.

Шоу-бизнес Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.

Происшествия В челябинском контактном зоопарке убили половину животных Представитель контактного зоопарка сообщил агентству, что мертвых животных они обнаружили утром в пятницу.

Армия и оружие Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.

Политика Медведчук призвал украинские власти договориться с Россией по газу В решении газового вопроса есть один путь — договариваться с Россией, — написал политик в Twitter.

Происшествия Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Футбол Фернандеш не подпишет новый контракт с «Локомотивом» Агент Паулу Барбоза, который представляет интересы бывшего полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, заявил, что игрок уже не ждет предложения о новом контракте от московского клуба.

Общество Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.

Политика Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.

Экономика Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча в "нормандском формате" может состояться в конце августа.