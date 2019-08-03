Армия и оружие
Рядом с Крымом пролетел самолет-разведчик СШАГазета.Ru 10:56
В последнее время российские военные все чаще стали замечать иностранные беспилотники и самолеты-разведчики у границ России. Так, в 27 июля тот же американский самолет с регистрационным номером 156511 проводил разведку у российского побережья Черного моря.
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с чего всё началось
По данным портала в Twitter, воздушное судно с региональным номером 156511 взлетело с полигона Суда-Бей в Греции и в 11.15 приступило к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России.Взгляд.ру05:18
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