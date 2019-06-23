Политика
Ряд стран Совета Европы выступили за возвращение России в ПАСЕНародные новости 10:29
Ряд государств Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, которая откроет возможность для России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом рассказала глава одной из политических групп ассамблеи Тини Кокс.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:51, Ашберн
Политика
Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию
Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено в 20:22
Общество
Умерла писательница Джудит Кранц
Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.
Обновлено в 19:27
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено в 19:32
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:48
Авто
Jeep Grand Cherokee Барака Обамы продадут на аукционе
В американском штате Коннектикут в июле состоится аукцион, на котором будет продан внедорожник Jeep Grand Cherokee Барака Обамы.
Обновлено в 14:20
Музыка
Лазарев начал выступление на Дворцовой с песни для «Евровидения»
Один из хедлайнеров Сергей Лазарев начал выступление для выпускников на Дворцовой площади с песни, написанной для «Евровидения».
Обновлено в 16:59
Общество
Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Культура
Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам
В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Тонущего мужчину вытащили из пруда в Москве
Обновлено в 09:39
Музыка
Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате
Хореограф тренерского штаба олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, Даниил Глейхенгауз, извинился перед американской коллегой Джо-джо Гомез за использование в номере Загитовой элементов ее постановки.
Обновлено в 14:27
Общество
Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше
Разработан проект Федерального закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год.
Обновлено в 18:33
Политика
Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике
Знаменитости, снявшиеся в ролике, подозревают Трампа в "связях с сотрудниками российских спецслужб", которые помогли ему стать президентом США.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено в 20:13
Космос
Селфи в космосе: NASA представило новое приложение
Стоит отметить, что NASA не посвящает себя созданию развлекательных приложений, его главная задача заключается в изучении космоса.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи
Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Космос
Космический телескоп Hubble запечатлел неправильную галактику IC 10
Космический телескоп Hubble запечатлел неправильную галактику, она получила наименование IC 10.
Обновлено вчера в 01:08
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми
Обновлено в 20:14