Политика

Ряд стран Совета Европы выступили за возвращение России в ПАСЕНародные новости 10:29

Ряд государств Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, которая откроет возможность для России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом рассказала глава одной из политических групп ассамблеи Тини Кокс.
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В Страсбурге сегодня стартует летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы

Эхо Москвы16:58

В ПАСЕ выступили за возвращение России

Lenta.ru11:14

В Совете Европы заявили о желании многих стран вернуть Россию в ПАСЕ

Говорит Москва09:28

Многие страны Европы поддерживают возвращение России в ПАСЕ

RT на русском09:27

Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Газета.Ru09:15

Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ

РИА Новости09:01

Совет Думы утвердил состав депутации для участия в июньской сессии ПАСЕ

Inform-24.com07:31
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:51, Ашберн
Политика

Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию

Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено в 20:22
Общество

Умерла писательница Джудит Кранц

Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.
Обновлено в 19:27
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено в 19:32
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Футбол

Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Наука

В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара

В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:48
Авто

Jeep Grand Cherokee Барака Обамы продадут на аукционе

В американском штате Коннектикут в июле состоится аукцион, на котором будет продан внедорожник Jeep Grand Cherokee Барака Обамы.
Обновлено в 14:20
Музыка

Лазарев начал выступление на Дворцовой с песни для «Евровидения»

Один из хедлайнеров Сергей Лазарев начал выступление для выпускников на Дворцовой площади с песни, написанной для «Евровидения».
Обновлено в 16:59
Общество

Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Культура

Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова

Обновлено вчера в 12:29
Общество

Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам

В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Тонущего мужчину вытащили из пруда в Москве

Обновлено в 09:39
Музыка

Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате

Хореограф тренерского штаба олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой, Даниил Глейхенгауз, извинился перед американской коллегой Джо-джо Гомез за использование в номере Загитовой элементов ее постановки.
Обновлено в 14:27
Общество

Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше

Разработан проект Федерального закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год.
Обновлено в 18:33
Политика

Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике

Знаменитости, снявшиеся в ролике, подозревают Трампа в "связях с сотрудниками российских спецслужб", которые помогли ему стать президентом США.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца

Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено в 20:13
Космос

Селфи в космосе: NASA представило новое приложение

Стоит отметить, что NASA не посвящает себя созданию развлекательных приложений, его главная задача заключается в изучении космоса.
Обновлено в 07:05
Здоровье

Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой

Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета

Обновлено в 19:28
Происшествия

Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии

В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Происшествия

В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

Обновлено в 17:42
Здоровье

На какие проблемы со здоровьем укажет состояние ног, назвали врачи

Медицинские специалисты утверждают, что по внешнему виду и состоянию ног можно диагностировать ряд болезненных состояний.
Обновлено в 12:37
Футбол

Легенды «Реала» обыграли ветеранов «Челси» в благотворительном матче

Обновлено в 17:54
Происшествия

Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном

Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Здоровье

Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков

Обновлено в 20:14
Космос

Космический телескоп Hubble запечатлел неправильную галактику IC 10

Космический телескоп Hubble запечатлел неправильную галактику, она получила наименование IC 10.
Обновлено вчера в 01:08
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми

Обновлено в 20:14
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