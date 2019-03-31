Политика

Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне BrexitИзвестия вчера в 23:38

Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщила газета The Sunday Times.
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СМИ: несколько министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне споров по Brexit

ТАССвчера в 22:41

Times: Мэй может лишиться шести министров

Газета.Ruвчера в 23:06

Главные новости к утру 31 марта

Коммерсантъ00:02

Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit

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Times узнала о готовности нескольких британских министров уйти в отставку

RT на русскомвчера в 22:40

СМИ узнали о риске отставки британских министров из-за споров по Brexit

РБКвчера в 21:53

Times узнала о готовности нескольких британских министров покинуть правительство

Интерфаксвчера в 21:47
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Таксист сбил инспектора ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве

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Ляшко нарушил правила голосования на выборах президента Украины

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Происшествия

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Политика

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Наряду с Варшавой, избирательные участки работают в Гданьске, Кракове и Люблине.
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Наташа Королева боится, что сын пойдет по стопам отца-стриптизера

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Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 08:48
Общество

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Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника»

В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
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Футбол

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Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

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Повалий устроила переполох на выборах президента Украины

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Обновлено в 05:26
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В Новой Москве столкнулись автобус, грузовик и иномарка

Грузовик, автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве на пересечении Киевского шоссе и улицы Атласова, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
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Обновлено вчера в 11:41
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Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

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Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
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