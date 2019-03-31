Политика
Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне BrexitИзвестия вчера в 23:38
Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщила газета The Sunday Times.
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Times узнала о готовности нескольких британских министров покинуть правительство
Интерфаксвчера в 21:47
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Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде
Обновлено в 05:12
Общество
Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено в 02:07
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
ЦИК Украины: Работают почти все участковые комиссии
Ранее наблюдатели гражданской сети «Опора» заявили о фиксации первые незначительных нарушений на избирательных участках в трех областях Украины: Винницкой, Ровенской и Волынской.
Обновлено в 04:58
Политика
Украинские дипломаты не справляются с притоком избирателей
Наряду с Варшавой, избирательные участки работают в Гданьске, Кракове и Люблине.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Наташа Королева боится, что сын пойдет по стопам отца-стриптизера
Оказалось, певице не нравится желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизером.
Обновлено в 00:09
Транспорт
Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля
С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 08:48
Кино
Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника»
В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
Алькасер побил рекорд Бундеслиги по голам в компенсированное время
Форвард дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер сделал дубль в матче 27 тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (2:0). Оба гола случились за пределами 90 минут основного времени.
Обновлено в 04:15
Общество
30 марта в Москве стало самым теплым днем с начала года
Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ в субботу днем повышалась до 8,4 градуса, что стало максимальным значением с начала 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в Метеобюро Москвы и Подмосковья.
Обновлено вчера в 11:59
Музыка
Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:12
Политика
Повалий устроила переполох на выборах президента Украины
Таисия Повалий голосовала на выборах президента Украины в привычном месте – в здании средней школы, недалеко от своего дома.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Новой Москве столкнулись автобус, грузовик и иномарка
Грузовик, автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве на пересечении Киевского шоссе и улицы Атласова, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 05:32
Политика
Путин подписал указ о начале весеннего призыва
Российский президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий призыв на военную службу в апреле-июле.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Нашествие диких лис зафиксировано в Москве
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал о нашествии диких лис в столице, передает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 08:26
Армия и оружие
Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12
Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено вчера в 10:53
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено вчера в 06:02
Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Политика
В Венесуэле заявили о новых атаках на энергосистему страны
За прошедшие два дня в Венесуэле произошло несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Кучма проголосовал «за достижение мира»
За кого из кандидатов в президенты проголосовал Кучма, естественно, не уточняется, сам он напомнил, что народ Украины очень надеется на то, что выборы принесут долгожданные позитивные изменения в стране.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США
Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Здоровье
Комиссия правительства РФ поддержала приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России о едином регулировании электронных и обычных сигарет.
Обновлено в 06:02
Здоровье
Походы в туалет ночью могут указывать на проблемы со здоровьем
Обновлено вчера в 19:12
Спорт
Седова выиграла скиатлон на чемпионате России
Обновлено в 05:09