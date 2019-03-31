Политика

Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне BrexitИзвестия вчера в 23:38

Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщила газета The Sunday Times.
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Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit

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