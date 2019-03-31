Политика
Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне BrexitИзвестия вчера в 23:38
Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщила газета The Sunday Times.
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Times узнала о готовности нескольких британских министров покинуть правительство
Интерфаксвчера в 21:47
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Политика
Россия накануне «войны всех против всех»: Путин не поможет
В ближайшие годы в России начнётся межэлитная «война всех против всех», а роль президента РФ Владимира Путина, «как последней инстанции», будет ослабевать.
Обновлено вчера в 14:52
Авто
Евро-5, Евро-6... — это развод или забота об экологии?
3-е правило охраны среды (из Сети) Разводилово началось с внедрения Евро-5 и -6 – особенно для дизелей.
Обновлено в 03:02
Экономика
«Россети» предложили ввести плату за резерв мощности с 2020 года
Компания "Россети" предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании Павел Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума.
Обновлено вчера в 10:32
Культура
Картина Леонардо да Винчи пропала в филиале Лувра в ОАЭ
Работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира", не знают о местонахождении полотна.
Обновлено в 03:50
Авто
Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае
Обновлено вчера в 04:21
Политика
Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии
Обновлено в 01:55
Футбол
«Зенит» сыграет с «Оренбургом» при закрытой крыше
Обновлено в 04:35
Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Индии разбился истребитель МиГ-27
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.
Обновлено в 03:40
Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Два человека погибли в машине на Камчатке во время пурги
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Эксперт объяснил уникальность нового Ил-112В
Военный эксперт и руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин в беседе с RT прокомментировал первый испытательный полёт нового российского военно-транспортного самолёта Ил-112В.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Протесты в Барселоне переросли в беспорядки
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Футбол
«Страсбург» завоевал Кубок лиги Франции
"Страсбург" и "Генгам" сошлись в финале Кубка лиги Франции.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»
21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Зюганов грубо высказался о Ельцин Центре
Председатель Коммунистической партии России Геннадий Зюганов резко высказался о Ельцин Центре.
Обновлено в 01:30
Политика
На Украине стартовали выборы президента
Около 30 тыс. избирательных участков ровно в 08:00 открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.
Обновлено в 01:06
Музыка
Украинскую певицу Maruv обокрали в киевском международном аэропорту
Обновлено вчера в 20:49
Армия и оружие
Минобороны Украины обвинило Москву в попытке сорвать выборы в стране
Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что накануне президентских выборов в стране обострилась боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
КНДР потребовала расследовать нападение на ее посольство в Мадриде
Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа
Танки армии обороны Израиля атаковали несколько военных постов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа - по сообщению израильского военного ведомства, удар был нанесен в ответ на пять ракет, выпущенных с территории Палестины.
Обновлено в 02:10
Экономика
В России изменятся правила зачисления зарплат
Законопроект, предусматривающий право работника на выбор банка для начисления зарплаты, в Госдуму внесло Правительство РФ.
Обновлено в 02:49
Общество
Жителей Латвии попросили не ездить на море из-за стресса у тюленей
В Латвии жителей попросили воздержаться от поездок на море из-за большого количества сообщений о детенышах тюленей на берегу, передает Delfi.
Обновлено в 03:17
Театры
Мединский: в Театре Волкова выступают за объединение с Александринкой
Большинство актеров ярославского Театра драмы имени Волкова выступили в поддержку проекта объединения с Александринским театром, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:20
Гаджеты
EK Water Blocks использовала золото при создании водоблока для Titan RTX
Обновлено вчера в 05:39
Авто
Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором
В Сеть утекли шпионские фотографии обновленного Renault Duster 1 поколения, предназначенного для индийского авторынка.
Обновлено в 03:27