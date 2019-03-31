Политика
Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне BrexitИзвестия вчера в 23:38
Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщила газета The Sunday Times.
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Times узнала о готовности нескольких британских министров покинуть правительство
Интерфаксвчера в 21:47
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Политика
На Украине предложили наказать Россию правописанием
Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
На Украине стартовало голосование на выборах президента страны
Порядка 30 тыс. избирательных участков в 08.00 (время совпадает с московским) открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.
Обновлено в 01:28
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114
В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено вчера в 08:37
Политика
Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил нежелание дочери жить с ним
Бывший супруг певицы Юлии Началовой — футболист Евгений Алдонин — в эфире одной из передач на российском телевидении рассказал, почему их общая дочь Вера не будет жить с ним.
Обновлено в 01:18
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Политика
КНДР назвала терактом нападение на посольство в Мадриде
КНДР впервые официально прокомментировала нападение на посольство в Мадриде.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе
Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Водитель автобуса погиб в ДТП с деревом в Екатеринбурге
В Екатеринбурге автобус Higer врезался в дерево, сообщают пользователи соцсетей.
Обновлено в 02:27
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга
Обновлено вчера в 22:59
Музыка
Новый клип Rammstein вызвал недовольства своей тематикой
Клип затронул тему холокоста, что вызвало недовольство в обществе. Rammstein впервые за семь лет выпустили клип.
Обновлено 28 марта в 22:14
Политика
Внезапно умер глава украинской общины Венгрии
Глава украинской общины Венгрии Юрий Кравченко внезапно ушел из жизни, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 02:37
Здоровье
Ученые назвали возраст, в котором наступает старость
Обновлено вчера в 07:38
Кино
Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника»
В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика
Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье
В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
Обновлено в 02:33
Общество
В Мехико объявили экологическую тревогу
Из-за роста концентрации озона в воздухе в Мехико объявили экологическую тревогу. В городе Мехико (Мексика) объявлена экологическая тревога.
Обновлено вчера в 21:36
Здоровье
Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем
Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 16:25
Хоккей
Панарин побил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне
Во втором периоде Панарин помог Аткинсону оформить дубль. Теперь на счету Панарина 83 (27+56) очка в 75 матчах текущей «регулярки».
Обновлено вчера в 22:26
Музыка
Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине
Обновлено вчера в 22:30
Общество
В начале апреля в Москве снова ожидается похолодание
Москву в первые дни апреля вновь ожидает похолодание, заявляют синоптики. Причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.
Обновлено вчера в 19:32
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Общество
Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.
Обновлено вчера в 23:26
Футбол
«Бенфика» обыграла «Тонделу» в матче чемпионата Португалии
Лиссабонская "Бенфика" победила "Тонделу" в матче 27-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Обновлено в 01:32
Политика
В России усовершенствуют сферу госзакупок
Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие
Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США
Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Познер рассказал о царящей в США растерянности
Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.
Обновлено вчера в 07:08
Экономика
Денежные машины. Почему «волки с Уолл-стрит» стали вымирающим видом
Инвестиционный бизнес захватывают торговые роботы: все больше биржевых сделок заключают компьютерные программы без участия человека, а главными на Уолл-стрит становятся математики и программисты.
Обновлено вчера в 01:00