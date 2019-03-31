Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне BrexitИзвестия вчера в 23:38

Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit

Политика На Украине предложили наказать Россию правописанием Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.

Политика На Украине стартовало голосование на выборах президента страны Порядка 30 тыс. избирательных участков в 08.00 (время совпадает с московским) открылись на Украине для голосования на выборах президента страны.

Экономика Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114 В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.

Политика Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.

Шоу-бизнес Бывший муж Началовой объяснил нежелание дочери жить с ним Бывший супруг певицы Юлии Началовой — футболист Евгений Алдонин — в эфире одной из передач на российском телевидении рассказал, почему их общая дочь Вера не будет жить с ним.

Политика КНДР назвала терактом нападение на посольство в Мадриде КНДР впервые официально прокомментировала нападение на посольство в Мадриде.

Происшествия Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.

Музыка Новый клип Rammstein вызвал недовольства своей тематикой Клип затронул тему холокоста, что вызвало недовольство в обществе. Rammstein впервые за семь лет выпустили клип.

Политика Внезапно умер глава украинской общины Венгрии Глава украинской общины Венгрии Юрий Кравченко внезапно ушел из жизни, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Кино Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника» В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».

Происшествия СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.

Происшествия Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.

Общество В Мехико объявили экологическую тревогу Из-за роста концентрации озона в воздухе в Мехико объявили экологическую тревогу. В городе Мехико (Мексика) объявлена экологическая тревога.

Здоровье Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.

Политика Американский суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски Федеральный окружной суд на Аляске признал незаконным указ американского президента Дональда Трампа о снятии запрета на добычу нефти на шельфовых месторождениях, пишет Bloomberg.

Хоккей Панарин побил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне Во втором периоде Панарин помог Аткинсону оформить дубль. Теперь на счету Панарина 83 (27+56) очка в 75 матчах текущей «регулярки».

Общество В начале апреля в Москве снова ожидается похолодание Москву в первые дни апреля вновь ожидает похолодание, заявляют синоптики. Причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.

Наука Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.

Общество Британские читатели оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула.

Политика В России усовершенствуют сферу госзакупок Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.

Армия и оружие Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.

Политика Познер рассказал о царящей в США растерянности Телеведущий Владимир Познер рассказал о ситуации в Соединенных Штатах после того, как готовившийся два года доклад спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией и опроверг мнимое «вмешательство» Москвы в американский избирательный процесс.