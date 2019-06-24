Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторовИзвестия 02:22

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров. Как пишет РБК 24 июня, ограничения зафиксированы в нормативных документах.
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с чего всё началось

Сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

«Открытие» запрещает сотрудникам делать фото- и видеосъемку экранов мониторов, служебных документов, презентаций и клиентских данных, а также вести аудиозапись служебных переговоров на личные мобильные устройства (смартфоны, телефоны, планшеты и т.п.) и другую аппаратуру, рассказал РБК директор департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Владимир Журавлев.
РБК00:02

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Сотрудникам банков запретили фотографировать экраны мониторов

Весьма00:09

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Известия02:22

Работникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

Snob.ru01:37

Крупные банки ввели для сотрудников запрет на фотографирование экранов компьютеров с помощью мобильных телефонов

Эхо Москвы01:32

Российские банки запретили своим сотрудникам фотосъемку на работе

ФедералПресс01:46

Сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

РБК00:02
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