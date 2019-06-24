Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторовИзвестия 02:22
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров. Как пишет РБК 24 июня, ограничения зафиксированы в нормативных документах.
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с чего всё началось
«Открытие» запрещает сотрудникам делать фото- и видеосъемку экранов мониторов, служебных документов, презентаций и клиентских данных, а также вести аудиозапись служебных переговоров на личные мобильные устройства (смартфоны, телефоны, планшеты и т.п.) и другую аппаратуру, рассказал РБК директор департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Владимир Журавлев.РБК00:02
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:31, Вашингтон
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«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы
Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
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Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк
Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00
Общество
В Ростове пообещали в начале недели дожди и жару
Жаркая погода и дожди ждут ростовчан на новой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Законопроект об отмене штрафа за тонировку стекол автомобиля подготовили депутаты от ЛДПР, возглавляемые вице-спикером Государственной думы Игорем Лебедевым.
Обновлено в 02:05
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
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Экономика
Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Британские морпехи награждают новобранцев рисунками свастики на груди
Обновлено вчера в 09:02
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В Забайкалье будут оснащены три кинотеатра
Более 30 тысяч забайкальцев смогут смотреть большое кино благодаря созданию трёх новых кинотеатров в районах края – в селе Дульдурга, в поселках Новокручининский и Забайкальск.
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Общество
Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.
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Здоровье
Как прожить на 10 лет дольше, рассказали ученые
Обновлено вчера в 23:36
Энергетика
Угольщики снижают добычу планов
КТК реагирует на конъюнктуру рынка Угольные компании начали сокращать годовые планы по добыче на фоне резкого падения цен на европейском направлении экспорта.
Обновлено вчера в 18:42
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
Уснувшую девушку забыли в самолете в Канаде
Обновлено в 01:24
Происшествия
На акции у Гостиного двора задержали двух активистов
В Петербурге полиция задержала активистов движения «Весна», которые устроили несогласованную акцию против арестов политических деятелей у Гостиного двора.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Путин временно запретил перелеты из России в Грузию
«С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», – говорится в тексте указа, вступившего в силу со дня подписания.
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Экономика
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов
Остальные тарифы в низкобюджетных типах вагонов служба считает нужным дерегулировать.
Обновлено вчера в 18:42
Политика
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию из-за протестов
Более 150 тысяч россиян откажутся от поездок в Грузию в летний период из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов.
Обновлено в 00:54
Общество
Москвичи смогут пожениться в День семьи, любви и верности
Пары смогут заключить брак в символичные даты — День семьи, любви и верности, а также 9 сентября, 11 ноября, 2 февраля.
Обновлено в 00:05
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
В России назвали условия транзита газа через Украину
Что же касается Украины, Москва может продолжить транзит голубого топлива через эту страну на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 00:04
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Путешествия
Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах
Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
Обновлено 22 июня в 11:30
Наука
Определена вредная доза алкоголя
В ходе исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении.
Обновлено в 00:32
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актёр Роберт Де Ниро и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором Россию обвиняют в «атаке на демократию» США.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у западных островов Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Aliexpress открылся российским продавцам
На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Обновлено вчера в 19:43