Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторовИзвестия 02:22

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров. Как пишет РБК 24 июня, ограничения зафиксированы в нормативных документах.
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с чего всё началось

Сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

Крупные банки ввели для сотрудников прямые запреты на фотографирование экранов компьютеров с помощью личных мобильных телефонов. Ограничения зафиксированы в нормативных документах или договорах, сообщили представители банков.
РБК00:02

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Крупные банки запретили своим сотрудникам фотографировать экраны компьютеров с помощью личных телефонов

Эхо Москвы08:03

РБК: банки запрещают сотрудникам фотографировать экраны рабочих компьютеров

ТАСС03:40

Сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

РБК00:02

Банковские данные россиян начали защищать по-новому

Lenta.ru02:38

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Известия02:22

Работникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

Snob.ru01:37

Работникам крупных банков в России запретили фотографировать экраны компьютеров

Коммерсантъ03:17
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Наука

Ферромагнетизм соединили со сверхпроводимостью

Сосуществование сверхпроводника и ферромагнетика в одном материале физики из России и Франции объяснили теоретически при помощи вихрей Абрикосова.
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По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность

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Наука

Капуцины начали пользоваться каменными орудиями 3000 лет назад

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Тележурналист Роман Бабаян сообщил, что стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
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Промес подписал контракт с «Аяксом»

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Политика

Украина допустила выход из ПАСЕ в случае восстановления России

Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если в организации восстановят Россию, сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев в Facebook.
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Шоу-бизнес

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В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
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Шоу-бизнес

Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Политика

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
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Спорт

Стал известен состав женской сборной России на чемпионат Европы

Тренерский штаб женской сборной России по баскетболу назвал состав команды на чемпионат Европы, который пройдет в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля.
Обновлено в 12:56
Политика

В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией

Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.
Обновлено в 15:13
Политика

Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Концерн «Калашников» показал ударный беспилотник-камикадзе «Ланцет»

Концерн «Калашников» представил первый в России барражирующий дрон с функцией боеприпаса под обозначением «ZALA Ланцет», сообщает 24 июня РИА Новости.
Обновлено в 15:08
Гаджеты

Опубликован первый образец снимка 64-мегапиксельной камерой смартфона

Обновлено в 11:49
Финансы

Трамп может принять решение о девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Политика

Власть боится нарастания протестов и вынуждена отсупать - Соловей

Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Автобус с детьми загорелся под Ростовом

В Ростовской области загорелся автобус с детьми. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:56
Политика

Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ

Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Энергетика

Остатков газа на Украине не хватит даже на месяц

Отмечается, что остатков газа не хватит даже на месяц.
Обновлено 22 июня в 21:46
Происшествия

Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей

Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Политика

Как Украина покидает ПАСЕ: последний перформанс Березы

Во время интервью ведущей с вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко на сессии ПАСЕ, российскую журналистку толкнули и оскорбили представители украинской делегации Борислав Береза и редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.
Обновлено в 14:50
Общество

Эксперимент по маркировке одежды пройдет с 27 июня по 30 ноября

Эксперимент по маркировке одежды (блузки, пальто, полупальто, куртки и другие) и некоторых позиций легкой промышленности (постельное, столовое белье и другое) пройдет с 27 июня по 30 ноября.
Обновлено в 15:42
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
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