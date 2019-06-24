Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторовИзвестия 02:22
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров. Как пишет РБК 24 июня, ограничения зафиксированы в нормативных документах.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Открытие» запрещает сотрудникам делать фото- и видеосъемку экранов мониторов, служебных документов, презентаций и клиентских данных, а также вести аудиозапись служебных переговоров на личные мобильные устройства (смартфоны, телефоны, планшеты и т.п.) и другую аппаратуру, рассказал РБК директор департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Владимир Журавлев.РБК00:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:42, Вашингтон
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Авто
В Сети появились первые фотографии внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
В преддверии дебюта, в Сети появились первые изображения и видеоролик, на которых продемонстрирована новая генерация вездехода, спроектированная военно-промышленной компанией «Группа ГАЗ».
Обновлено в 02:06
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Обновлено вчера в 17:01
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Культура
Госдума пригласила Николая Коляду в общественный совет по культуре
Драматурга Николая Коляду пригласили в общественный совет при комитете по культуре.
Обновлено в 01:46
Политика
Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк
Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.
Обновлено в 01:00
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Транспорт
РЖД восстанавливают график движения на Рижском направлении
Железнодорожники работают над восстановлением графика на Рижском направлении Московской железной дороги после незапланированной остановки электрички, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Обновлено в 02:39
Политика
Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций
Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:44
Спорт
Сборная России проиграла Бразилии в матче волейбольной Лиги наций
Сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в матче четвёртого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 01:15
Общество
Россияне назвали главные черты советской эпохи
Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Общество
Где живут микробы: 10 самых грязных мест в вашем доме
Редакция "РБК-Недвижимости" выбрала десять самых опасных вещей в квартире, которым следует уделить особое внимание.
Обновлено в 00:01
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится
К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
В рязанском училище ВДВ состоялся выпускной
23 июня в рязанском училище прошел выпускной у более чем 500 офицеров и 200 прапорщиков.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей
НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Футбол
Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией
Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой России в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сказал «Ведомостям» человек, близкий к МИДу.
Обновлено вчера в 17:03
Технологии
Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
В качестве примеров компаний, от имени которых приходят такие вирусные рассылки, Group-IB называет автодилеров KIA (РБК направил запрос) и «Рольф», а также авиакомпанию «Полярные авиалинии», среди СМИ указаны РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 02:02
Авто
Пляжная вечеринка тюнинга Tuning Open Fest — уже скоро!
Обновлено в 01:02
Музыка
Пионер рок-н-ролла Дейв Бартоломью умер в 100 лет
Имя Бартоломью было включено в Зал славы рок-н-ролла в 1991 году. За его успехи музыканта прозвали пионером этого музыкального жанра.
Обновлено в 02:22
Здоровье
Самые полезные сорта рыбы озвучили эксперты
Обновлено в 02:19
Общество
Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Политика
В Китае надеются на конструктивные шаги по реформированию ВТО
Власти Китая надеются на конструктивные шаги ряда стран по укреплению открытой глобальной экономики и реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Осаке ради борьбы с усиливающимся в мире протекционизмом.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации
В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями устава.
Обновлено вчера в 16:22