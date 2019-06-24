Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторовИзвестия 02:22
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров. Как пишет РБК 24 июня, ограничения зафиксированы в нормативных документах.
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с чего всё началось
«Открытие» запрещает сотрудникам делать фото- и видеосъемку экранов мониторов, служебных документов, презентаций и клиентских данных, а также вести аудиозапись служебных переговоров на личные мобильные устройства (смартфоны, телефоны, планшеты и т.п.) и другую аппаратуру, рассказал РБК директор департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Владимир Журавлев.РБК00:02
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:39, Вашингтон
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Обновлено в 03:59
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Пришло время расчехлять опционные стратегии по паре доллар/рубль
Просто если у вас есть цели финансового плана в долларах и стратегия, биржевой план покупки американских акций и/или облигаций, психологически, живя в России, вам при этом будет очень неприятно видеть снижение доллара.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал реальной опасностью для россиян, находящихся в Грузии, «получить в зубы».
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Анна Исаева: «Юлии Началовой вырезали бугор на руке»
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Обновлено в 06:14
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Оказавшаяся в пьяной компании Штурм едва не погибла во Франции
Оказавшаяся в пьяной компании Штурм едва не погибла во Франции Певица попала в шторм в Сен-Тропе.
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Два истребителя разбились в Германии
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