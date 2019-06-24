Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторовИзвестия 02:22

«Открытие» запрещает сотрудникам делать фото- и видеосъемку экранов мониторов, служебных документов, презентаций и клиентских данных, а также вести аудиозапись служебных переговоров на личные мобильные устройства (смартфоны, телефоны, планшеты и т.п.) и другую аппаратуру, рассказал РБК директор департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Владимир Журавлев.

с чего всё началось

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров. Как пишет РБК 24 июня, ограничения зафиксированы в нормативных документах.

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