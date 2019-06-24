Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторовИзвестия 02:22

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров. Как пишет РБК 24 июня, ограничения зафиксированы в нормативных документах.
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с чего всё началось

Сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

Крупные банки ввели для сотрудников прямые запреты на фотографирование экранов компьютеров с помощью личных мобильных телефонов. Ограничения зафиксированы в нормативных документах или договорах, сообщили представители банков.
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РБК: банки запрещают сотрудникам фотографировать экраны рабочих компьютеров

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