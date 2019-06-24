Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторовИзвестия 02:22

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров. Как пишет РБК 24 июня, ограничения зафиксированы в нормативных документах.
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с чего всё началось

Сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

Крупные банки ввели для сотрудников прямые запреты на фотографирование экранов компьютеров с помощью личных мобильных телефонов. Ограничения зафиксированы в нормативных документах или договорах, сообщили представители банков.
РБК00:02

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Крупные банки запретили своим сотрудникам фотографировать экраны компьютеров с помощью личных телефонов

Эхо Москвы08:03

Сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

РБК00:02

Работникам крупных банков в России запретили фотографировать экраны компьютеров

Коммерсантъ03:17

Банковские данные россиян начали защищать по-новому

Lenta.ru02:38

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Известия02:22

Работникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

Snob.ru01:37

РБК: банки запрещают сотрудникам фотографировать экраны рабочих компьютеров

ТАСС03:40
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Политика

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Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
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Двойняшки Галкина и Пугачевой устроили концерт с детьми Реввы и Лободы

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Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».
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В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
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Обновлено в 08:13
Политика

Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов

Экономика Грузии может потерять около 100 миллионов долларов в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу.
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Культура

Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва»

Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 07:53
Космос

В NASA подтвердили наличие метана на Марсе

Специалисты NASA подтвердили наличие высокой концентрации метана в атмосфере Марса.
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Политика

ПЦУ лишила Филарета канонических прав

«Принимая во внимание личные заслуги в прошлом перед церковью, можно констатировать, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата ПЦУ, но лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией», – сообщил спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря.
Обновлено в 08:02
Экономика

Группа ГАЗ прогнозирует снижение рынка LCV в России в 2019 году на 12%

"Группа ГАЗ" прогнозирует снижение рынка легких коммерческих машин (LCV) в России в 2019 году на 12%, до 93 тысяч штук, рассказал на пресс-конференции объединения автопроизводителей России директор по продажам и маркетингу дивизиона легковых коммерческих автомобилей "Группы ГАЗ" Олег Марков.
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Кино

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Политика

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Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Общество

Беглов предложил провести конкурс и премировать лучший двор Петербурга

Вокруг высадили растения, облагородили газоны. Во время своего визита Беглов предложил провести общегородской конкурс на лучший двор.
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В общей сложности без электроснабжения остаются 98268 бытовых потребителей.
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Хоккей

Евгений Бодров продлил контракт с «Северсталью»

"Северсталь" сообщила о продлении контракта с 31-летним нападающим Евгением Бодровым. 31-летний нападающий начал сезон в "Сибири".
Обновлено в 08:30
Происшествия

Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана возросло до 16 человек

Обновлено в 04:57
Общество

Голикова назвала три главные особенности ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году организаторы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) ввели три новые особенности проведения, которых не было ранее.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено вчера в 05:06
Происшествия

Младенца нашли в подъезде дома в Тайшете Иркутской области

В городе Тайшете в Иркутской области в подъезде одного из домов нашли двухмесячную девочку. Ребенка обнаружила местная жительница.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц

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Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Музыка

Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе

Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Общество

В Москве появился гигантский стеклянный купол

В зоне променада тематического парка "остров мечты", что возводится в Нагатинской пойме Москвы, смонтирован самый большой в России стеклянный купол.
Обновлено в 07:26
Политика

Путин продлил действие продэмбарго на западные товары

Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Политика

Толстой: делегация РФ в ПАСЕ 24 июня вылетает в Страсбург

Делегация Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник вылетит в Страсбург, где проходит летняя сессия ассамблеи.
Обновлено в 08:16
Авто

В Сети опубликовали фото нового военного внедорожника ГАЗ «Тигр Next»

Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке будет представлен внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
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Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Грузии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии", сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 04:10
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Китайские астрономы будут искать колыбели новых солнц с помощью FAST

Китайские астрономы планируют использовать радиотелескоп FAST для поиска мест рождения новых солнц.
Обновлено в 04:44
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