Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторовИзвестия 02:22

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров. Как пишет РБК 24 июня, ограничения зафиксированы в нормативных документах.
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с чего всё началось

Сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

Крупные банки ввели для сотрудников прямые запреты на фотографирование экранов компьютеров с помощью личных мобильных телефонов. Ограничения зафиксированы в нормативных документах или договорах, сообщили представители банков.
РБК00:02

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Крупные банки запретили своим сотрудникам фотографировать экраны компьютеров с помощью личных телефонов

Эхо Москвы08:03

РБК: банки запрещают сотрудникам фотографировать экраны рабочих компьютеров

ТАСС03:40

Сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

РБК00:02

Банковские данные россиян начали защищать по-новому

Lenta.ru02:38

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Известия02:22

Работникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

Snob.ru01:37

Работникам крупных банков в России запретили фотографировать экраны компьютеров

Коммерсантъ03:17
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В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
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