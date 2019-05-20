Гаджеты

Ряд IT-компаний США прекратили сотрудничать с Huawei вслед за GoogleЭкономика сегодня 02:51

Несколько американских IT-компаний прекратили сотрудничество с Huawei вслед за Google. В частности, бизнес приостановили Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel. Соответствующую информацию приводит агентство Bloomberg.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Lumentum прекращает сотрудничество с Huawei вслед за Google

REGNUM16:56

Пять американских компаний отказались продавать свою продукцию Huawei

РБК05:43

Вслед за Google несколько IT-компаний приостановили бизнес с Huawei

Комсомольская правда01:05

Ряд американских компаний вслед за Google сворачивают своё сотрудничество с Huawei

Эхо Москвы01:45

Bloomberg: еще четыре компании помимо Google приостановили работу с Huawei

Коммерсантъ01:43

Google прекращает работу с Huawei. Что станет с устройствами китайской компании?

ТАСС03:52

Intel и Qualcomm свернули бизнес с Huawei вслед за Google

Газета.Ru00:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

Обновлено в 12:41
Политика

Лавров оценил слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Слова нового украинского президента Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола должны распространяться и на религиозную сферу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 11:23
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Хоккей

В честь победы Великобритании над Францией на ЧМ выпустили футболки

Обновлено в 17:45
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено в 17:02
Экономика

ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году чуть выше 4 процентов

Центробанк ожидает, что к концу 2019 года инфляция немного превысит показатель в четыре процента, сообщила в Госдуме первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Обновлено в 07:54
Общество

Суд в Париже потребовал возобновить поддержку парализованного француза

Апелляционный суд Парижа потребовал возобновить поддерживающее лечение Венсана Ламберта, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии, которого утром в понедельник перестали кормить, сообщает портал France Info.
Обновлено в 18:37
Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Политика

Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко

ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Политика

Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Общество

В Казани отменили общегородской последний звонок

В Казани в этом году отменили общегородской "Последний звонок", об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.
Обновлено в 03:51
Футбол

«Ливерпуль» вошел в число претендентов на де Лигта

По информации английских источников, «Ливерпуль» выразил интерес в трансфере защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
Обновлено в 05:22
Авто

Импорт праворульных машин в РФ станет дороже из-за нового регламента

В РФ может подорожать импорт праворульных автомобилей с пробегом. За месяц оформление СБКТС достигло стоимости 5-6 тыс. рублей.
Обновлено в 12:09
Политика

Австрия отказалась предоставлять площадку прибывшим в Вену экспертам клуба «Валдай»

Представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку организаторам VI заседания европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" накануне открытия.
Обновлено в 14:22
Кино

Финал «Игры престолов» посмотрели более 19 млн человек в США

Обновлено в 18:44
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Общество

В Екатеринбурге начали разбирать конструкции на месте возведения храма

Обновлено в 16:04
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Энергетика

Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть

Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Авто

В России вырос рынок автомобилей с пробегом

В апреле 2019 года на российской «вторичке» было продано 482,2 тыс. легковых автомобилей – на 9% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 00:53
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:33
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено в 18:16
Шоу-бизнес

Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие

В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное