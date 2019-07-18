Политика
Рябков встретился с Мадуро в КаракасеРИА Новости 19:44
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения. Рябков находится с визитом в столице Венесуэлы с 20 по 22 июля.
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Конечно, это один из вопросов, и думаю, что без него не обойтись, но по большому счету здесь ничего экстраординарного и сенсационного нет и быть не может.
— Сергей Рябков, российский дипломатРИА Новости вчера в 09:40
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Рябков обсудит тему российских военных специалистов во время своего визита в Венесуэлу
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