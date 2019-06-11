Политика

Рябков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа в Осаке «на ногах»Коммерсантъ 04:13

Вашингтон не направил никаких «сигналов» о деталях возможной встречи президентов США и России на саммите G20 в японской Осаке, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, если встреча и состоится, то, скорее всего, «на ногах».
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Рябков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа в Осаке «на ногах»

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
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