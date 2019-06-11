Рябков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа в Осаке «на ногах»Коммерсантъ 04:13

Вашингтон не направил никаких «сигналов» о деталях возможной встречи президентов США и России на саммите G20 в японской Осаке, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, если встреча и состоится, то, скорее всего, «на ногах».

Рябков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа в Осаке «на ногах»

Кино Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.

Общество Стали известны результаты ЕГЭ по математике профильного уровня Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по математике профильного уровня.

Авто В России стартовали продажи Lada Granta Cross Сегодня стартовали официальные продажи кросс-модификации универсала Lada Granta, одним из главных преимуществ которого является увеличенный до 198 мм дорожный просвет.

Политика У поддержавших новую власть молдавских полицейских прошли обыски Глава управления Национального инспектората расследований Молдовы Анатолий Маковей сообщил, что в его ведомстве прошли обыски.

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Политика В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.

Происшествия Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Космос В Бурятии начинается строительство первого этапа Национального гелиогеофизического комплекса РАН стоимостью 2,5 млрд рублей Главгосэкспертиза РФ одобрила первый этап строительства Национального гелиогеофизического комплекса РАН, в рамках которого начинается строительство двух объектов стоимостью 2,5 млрд рублей на территории Бурятии.

Происшествия В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Политика Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.

Политика Глава немецких консерваторов призвала к сотрудничеству с РФ Лидер правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что следует стремиться к сотрудничеству с Россией.

Армия и оружие СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света» СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.

Футбол Пьянич: «Не беспокоит ситуация с тренером в „Ювентусе“» Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич уверен, что у покинувшего клуб главного тренера Массимилиано Аллегри будет достойный преемник.

Политика Отец Ассанжа навестил сына в тюрьме Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон навестил сына в лондонской тюрьме Белмарш. Вместе с ним к журналисту приехал китайский художник Ай Вэйвэй.

Общество Вслед за Ключевским столб пепла выбросил вулкан Шивелуч По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, в среду днем на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс.

Политика Представители стран ЕС согласовали продление «крымских санкций» Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал решение о продлении пакета «крымских санкций».

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Футбол «ПСЖ» может обменять Неймара на Коутиньо В минувшем сезоне 26-летний Коутиньо провел во всех турнирах 54 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.

Гаджеты Foxconn перенесет производство iPhone из Китая в случае необходимости Янг Лю добавил, что Apple пока не просила перенести производство из Китая, однако Foxconn готова быстро реагировать на ситуацию.

Армия и оружие На оккупированные территории Донбасса прибыла делегация СНБО Украины Сообщается, что во время визита делегация ознакомилась с ситуацией на линии соприкосновения, оценила вероятность угроз для военнослужащих и гражданского населения в оккупированных районах ДНР и ЛНР.

Общество ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова» Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.

Происшествия МВД предложило выявлять пьяных за рулем с помощью двух тестов Пьяных водителей предлагается выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе.