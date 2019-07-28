Политика
Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEXИзвестия 10:26
Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, европейские страны проявили интерес к участию в этом механизме, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке будут главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "INSTEX будет, конечно, но там много чего другого.РИА Новостивчера в 13:04
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В МИДе рассказали, какие темы будут главными на переговорах в Вене по Ирану
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