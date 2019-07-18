Политика
Рябков рассказал о запланированных в Венесуэле контактахРИА Новости 19 июля в 02:15
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в ходе визита в Венесуэлу 20-22 июля у него запланированы контакты на всех уровнях, в том числе на уровне руководства страны.
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Конечно, это один из вопросов, и думаю, что без него не обойтись, но по большому счету здесь ничего экстраординарного и сенсационного нет и быть не может.
— Сергей Рябков, российский дипломатРИА Новости 19 июля в 09:40
с чего всё началось
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что на его переговорах в Венесуэле может быть затронута тема визита президента республики Николаса Мадуро в Россию.РИА Новости18 июля в 03:09
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Рябков обсудит тему российских военных специалистов во время своего визита в Венесуэлу
Народные новости19 июля в 10:04
Рябков поднимет тему российских военных специалистов во время визита в Венесуэлу
iReactor19 июля в 09:50
Рябков заявил, что обсудит в Венесуэле тему российских военных специалистов
РИА Новости19 июля в 09:40
Замглавы МИД РФ обсудит визит Мадуро в Россию во время конференции в Венесуэле
Телеканал 360°18 июля в 05:18
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Стали известны точные даты выхода Мамаева и Кокорина на свободу
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Все из новоприбывших являются полковниками, Россию там представил Александр Скворцов, от NASA полетел Эндрю Морган, а итальянец Лука Пармитано выступает членом ЕКА.
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Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Напомним, на право проведения чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 и 2027 году претендовали Казань и Будапешт.
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