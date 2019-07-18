Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что на его переговорах в Венесуэле может быть затронута тема визита президента республики Николаса Мадуро в Россию.

с чего всё началось

Конечно, это один из вопросов, и думаю, что без него не обойтись, но по большому счету здесь ничего экстраординарного и сенсационного нет и быть не может.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в ходе визита в Венесуэлу 20-22 июля у него запланированы контакты на всех уровнях, в том числе на уровне руководства страны.

Рябков рассказал о запланированных в Венесуэле контактах

Общество На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.

Футбол Кононов: «Ребята решили играть на удержание, это неправильно» Команда начала играть на удержание, не играя в футбол. Команда должна продолжать играть в футбол, который мы играли на протяжении 90 минут.

Политика Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Украины Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.

Футбол РПЛ дала оценку стычкам фанатов «Спартака» и бойцов ОМОНа в Ростове Матч в Ростове между местной одноименной командой и московским «Спартаком» в рамках второго тура РПЛ завершился со счетом 2:2. После игры, по свидетельствам очевидцев и кадров в сети, произошли столкновения между болельщиками «красно-белых» и ОМОНом.

Экономика Амстердаму надоели чужие данные В последние годы технологические компании открыли в регионе десятки центров обработки данных (ЦОД).

Политика На Украине начались досрочные выборы в Раду На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.

Экономика Средняя зарплата в Астраханской области превысила 33 тысячи рублей По итогам 2018 года средняя зарплата в Астраханской области составила 36,5 тысяч рублей — такие данные в начале лета приводил Астраханьстат Впрочем, даже если официальная статистика отражает реальное положение дел, Астраханская область пока не дотягивает до среднероссийских показателей по зарплатам (тоже статистических, конечно).

Происшествия Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

Политика Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина» Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».

Политика «Слуга народа» Зеленского идет с провальными цифрами Слуга народа - 37.20% Оппозиционный платформа - 17.56 Отказались ответить - 15.80 Батькивщина - 5.88 ЕС Порошенко - 5.52 Оппоблок - 3.38 Сила и честь Смешко - 3.21 Голос Вакарчука - 2.59.

Политика В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Политика Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.

Кино Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.

Армия и оружие В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных Как сообщает «Интерфакс», в учениях примут участие более трёх тысяч военнослужащих из 14 стран.

Кино 90 лет со дня рождения Петра Щербакова 90 лет назад родился советский актер театра и кино Петр Щербаков. Будущий артист появился на свет в Калужской губернии.

Кино Пьер Ришар получил приз на кинофестивале в Ессентуках Приз «За высокое служение искусству» получил на кинофестивале «Хрустальный ИсточникЪ» в городе Ессентуки (Ставропольский край) французский актер Пьер Ришар, сообщили 20 июля в пресс-службе фестиваля.

Единоборства Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.

Происшествия Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.

Здоровье Врач: Лопух и одуванчик спасают от аллергии Из множества выбора специалисты выделили две травы, способные помочь аллергикам, к ним относится лопух и одуванчик.

Космос Корабль «Союз МС-13» доставил на МКС новый экипаж Все из новоприбывших являются полковниками, Россию там представил Александр Скворцов, от NASA полетел Эндрю Морган, а итальянец Лука Пармитано выступает членом ЕКА.