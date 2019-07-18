Политика

Рябков рассказал о запланированных в Венесуэле контактахРИА Новости 19 июля в 02:15

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в ходе визита в Венесуэлу 20-22 июля у него запланированы контакты на всех уровнях, в том числе на уровне руководства страны.
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Сергей Рябков
Конечно, это один из вопросов, и думаю, что без него не обойтись, но по большому счету здесь ничего экстраординарного и сенсационного нет и быть не может.
— Сергей Рябков, российский дипломатРИА Новости 19 июля в 09:40
с чего всё началось

Рябков не исключил, что в Венесуэле обсудит визит Мадуро в Россию

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что на его переговорах в Венесуэле может быть затронута тема визита президента республики Николаса Мадуро в Россию.
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Народные новости19 июля в 10:04

Рябков поднимет тему российских военных специалистов во время визита в Венесуэлу

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РИА Новости19 июля в 09:40

Замглавы МИД РФ обсудит визит Мадуро в Россию во время конференции в Венесуэле

Телеканал 360°18 июля в 05:18

Рябков обсудит тему российских военных специалистов в ходе визита в Венесуэлу

ФАН19 июля в 10:09
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