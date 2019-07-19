Политика

Рябков рассказал о запланированных в Венесуэле контактахРИА Новости 19 июля в 02:15

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в ходе визита в Венесуэлу 20-22 июля у него запланированы контакты на всех уровнях, в том числе на уровне руководства страны.
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Президент Венесуэлы рассказал о позитивной встрече с замглавой МИД РФ

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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Происшествия

Два человека ранены при стрельбе у гостиницы в Тверской области

Как сообщает портал Tvernews.ru, неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, в результате чего два человека получили ранения.
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Политика

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Петербурге из-за неисправности произошла задержка «Сапсанов»

Высокоскоростные поезда "Сапсан", следующие из Петербурга в московском направлении, отправляются с задержкой.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

Обновлено в 02:38
Происшествия

Демонстранты окружили штаб-квартиру полиции в Гонконге

Обновлено в 06:32
Происшествия

Шесть человек пострадали в аварии с такси в центре Саратова

Обновлено в 07:19
Происшествия

В аварии под Темрюком погибли три человека

Оба пассажира и сам виновник ДТП погибли на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Обновлено в 02:07
Энергетика

В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума

В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено вчера в 13:44
Космос

Британец снял с Земли видео стыковки корабля «Союз» с МКС

Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией.
Обновлено в 04:25
Кино

Представлен тизер-трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 06:35
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

Обновлено в 03:52
Политика

Парубий приехал голосовать на выборах без паспорта

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий забыл взять паспорт для участия в голосовании на досрочных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Политика

Зеленский объявил о расследовании из-за гибели бойцов ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале расследования в связи с гибелью двух украинских военнослужащих в результате взрыва мины в Донбассе, передает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:40
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол

«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове

«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».
Обновлено в 06:33
Политика

Появились первые данные экзитполов на выборах в Верховную Раду

Обновлено в 07:34
Политика

В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом

Обновлено вчера в 12:45
Кино

«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов

Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Космос

США завершили работу над кораблем «Орион» для полета на Луну

Обновлено вчера в 23:32
Футбол

Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком

Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках маленькую дочь.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

Звезду «Лары Крофт» ранили ножом в Китае

Обновлено в 08:20
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего с балкона по деревьям

Сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего по деревьям с балкона в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 08:09
Политика

Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины

Зеленский заявил, что, если человек независимый и профессиональный экономист, то у него есть шансы стать премьером Украины.
Обновлено в 05:53
Спорт

Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года

Международная федерация плавания (FINA) отдала право проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года Казани.
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Политика

Иран заявил о готовности к любым сценариям после задержания танкера

Танкер Stena Impero, следовавший под флагом Британии, был задержан в Ормузском проливе 19 июля.
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Путин назвал причину отказа от президентства

Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
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Любовь Успенская: «Мечтаю о сыне от английского композитора»

Недавно 65-летняя артистка призналась, что мечтает вновь ощутить радость материнства.
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Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной

Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
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