Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в ходе визита в Венесуэлу 20-22 июля у него запланированы контакты на всех уровнях, в том числе на уровне руководства страны.

Рябков рассказал о запланированных в Венесуэле контактах

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