Политика
Рябков рассказал о запланированных в Венесуэле контактахРИА Новости 19 июля в 02:15
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в ходе визита в Венесуэлу 20-22 июля у него запланированы контакты на всех уровнях, в том числе на уровне руководства страны.
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Рябков обсудит тему российских военных специалистов во время своего визита в Венесуэлу
Народные новости19 июля в 10:04
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Происшествия
Два человека ранены при стрельбе у гостиницы в Тверской области
Как сообщает портал Tvernews.ru, неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия, в результате чего два человека получили ранения.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Петербурге из-за неисправности произошла задержка «Сапсанов»
Высокоскоростные поезда "Сапсан", следующие из Петербурга в московском направлении, отправляются с задержкой.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Происшествия
Демонстранты окружили штаб-квартиру полиции в Гонконге
Обновлено в 06:32
Происшествия
В аварии под Темрюком погибли три человека
Оба пассажира и сам виновник ДТП погибли на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Обновлено в 02:07
Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено вчера в 13:44
Космос
Британец снял с Земли видео стыковки корабля «Союз» с МКС
Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией.
Обновлено в 04:25
Кино
Представлен тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 06:35
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Обновлено в 03:52
Политика
Парубий приехал голосовать на выборах без паспорта
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий забыл взять паспорт для участия в голосовании на досрочных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Политика
Зеленский объявил о расследовании из-за гибели бойцов ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале расследования в связи с гибелью двух украинских военнослужащих в результате взрыва мины в Донбассе, передает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:40
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове
«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».
Обновлено в 06:33
Политика
В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом
Обновлено вчера в 12:45
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Космос
США завершили работу над кораблем «Орион» для полета на Луну
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком
Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках маленькую дочь.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Звезду «Лары Крофт» ранили ножом в Китае
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего с балкона по деревьям
Сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего по деревьям с балкона в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 08:09
Политика
Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины
Зеленский заявил, что, если человек независимый и профессиональный экономист, то у него есть шансы стать премьером Украины.
Обновлено в 05:53
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Международная федерация плавания (FINA) отдала право проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года Казани.
Обновлено в 07:21
Политика
Иран заявил о готовности к любым сценариям после задержания танкера
Танкер Stena Impero, следовавший под флагом Британии, был задержан в Ормузском проливе 19 июля.
Обновлено в 04:52
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено вчера в 02:08
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Мечтаю о сыне от английского композитора»
Недавно 65-летняя артистка призналась, что мечтает вновь ощутить радость материнства.
Обновлено в 06:00
Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33