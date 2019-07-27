Политика

Рябков рассказал, что может повысить шансы на спасение СВПДРИА Новости 13:07

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Если механизм INSTEX будет открыт для третьих стран и для обслуживания сделок с иранской нефтью, то шансы на спасение СВПД повысятся, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Рябков рассказал, что может повысить шансы на спасение СВПД

Если механизм INSTEX будет открыт для третьих стран и для обслуживания сделок с иранской нефтью, то шансы на спасение СВПД повысятся, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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