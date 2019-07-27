Политика
Рябков рассказал, что может повысить шансы на спасение СВПДРИА Новости 13:07
Если механизм INSTEX будет открыт для третьих стран и для обслуживания сделок с иранской нефтью, то шансы на спасение СВПД повысятся, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено в 16:30
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Авто
Составлен рейтинг топ-10 самых экологичных марок машин в России
В начале 2019 года в России насчитывалось 264 тыс. легковых автомобилей с наивысшим экологическим классом («Евро-6»), что составляет 0,6% от всего автопарка страны.
Обновлено в 01:40
Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Рейс из Петербурга в Симферополь задерживается на семь часов
Вылет ожидается в час ночи 28 июля. Рейс из Санкт-Петербурга в столицу Крыма задерживается на семь часов.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Арестован министр финансов Астраханской области
В Ростове-на-Дону суд постановил арестовать и.о. министра финансов региона Виталия Шведова.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Согдиана стала мамой в третий раз
Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.
Обновлено в 06:00
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Единоборства
Жена Дадашева подаст иск против судьи закончившегося смертью боя
Супруга российского боксера Максима Дедашева Елизавета Апушкина обвинила рефери поединка ее мужа с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом в смерти спортсмена, передает Sport24.
Обновлено в 13:38
Футбол
«Аякс» выиграл Суперкубок Голландии, победив ПСВ
Обновлено в 04:45
Политика
Венгрия призвала Еврокомиссию прекратить «политические атаки»
Еврокомиссия, которая критикует Венгрию за национальную политику, должна прекратить политические атаки и вернуться к своей роли, закрепленной Конституцией ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
Обновлено в 12:09
Политика
Макрон встретится с Путиным 19 августа
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.
Обновлено в 13:22
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Подмосковье из Оки подняли тела погибших при крушении самолета
В Серпуховском районе Московской области на поверхность из Оки подняли тела двух человек, которые погибли при крушении легкомоторного самолета.
Обновлено в 14:50
Финансы
Эксперт рассказал о росте курса доллара до 70 рублей
Курс доллара осенью может вырасти до 70 рублей. Такой прогноз даёт персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.
Обновлено в 07:53
Наука
Скрученный графен превратили в аномальный магнит
Обновлено вчера в 12:02
Авто
Основными новинками автосалона во Франкфурте станут электрокары
Электрокар Volkswagen ID 3 вызывает большой интерес у автолюбителей, поскольку при относительно невысокой стоимости у него будет иметься запас хода в 320-550 км. Помимо электрокаров, на моторшоу во Франкфурте появится много транспорта с традиционной компоновкой силового узла.
Обновлено в 10:54
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Спартак» на выезде проиграл «Тамбову»
Обновлено в 11:31
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:16
Политика
Bellingcat обвинил Россию в кибератаках на проект
Основатель Bellingcat Элиотом Хиггинс обвинил в своем Twitter Россию в кибератаках на проект.
Обновлено в 16:31
Общество
Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать
Соседям Меган Маркл и принца Гарри по поместью Фрогмор-хаус дворцовые чиновники выдали инструкцию с правилами поведения в присутствии герцога и герцогини Сассекских.
Обновлено в 09:01
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло вблизи японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:00