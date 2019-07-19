Конечно, это один из вопросов, и думаю, что без него не обойтись, но по большому счету здесь ничего экстраординарного и сенсационного нет и быть не может.

Политик посетил Каракас с целью участия в министерской встрече Координационного бюро Движения присоединения. «Мы имели честь быть принятыми президентом Николасом Мадуро», - цитирует ТАСС слова Рябкова. Ранее он уже обсуждал тему ситуации в Венесуэле с заместителем госсекретаря США Андреей Томпсон.

Энергетика Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2» Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.

Футбол Футболист «Ливерпуля» Ван Дейк надеется получить «Золотой мяч» Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк надеется изменить тенденцию, согласно которой «Золотой мяч» получают исключительно игроки группы атаки.

Политика Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.

Политика Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина» Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».

Политика На Украине начались досрочные выборы в Раду На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.

Космос «Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Путешествия В России увлеклись новым видом туризма В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.

Политика Пушков отреагировал на заявление Омеляна о «цирке» Зеленского Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего цирком указ президента Владимира Зеленского о повышении качества украинских дорог.

Единоборства Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Кино Фильм «Мстители: Финал» устанавливает новый рекорд по кассовым сборам Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.

Происшествия На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

Происшествия В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.

Энергетика «Россия проспала энергопереход»: что мы потеряем Ситуация отчасти напоминает тезис "Россия проспала сланцевую революцию" примерно пятилетней давности.

Происшествия В Кемерове из окна многоэтажки выпала 19-летняя девушка Напомним, ранее в Кемерове из окна на девятом этаже в общежитии по проспекту Ленина, 135а, выпала девушка.

Политика Путин назвал причину отказа от президентства Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.

Армия и оружие В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.

Наука Сеть Wi-Fi негативно влияет на поведение пчел Сотрудники Института физиологии имени Павлова РАН считают, что высокочастотные электромагнитные поля, излучаемые устройствами Wi-Fi, негативно влияют на пищевое поведение пчел.

Единоборства Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл нокаутом представителю США Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проходящего в Сан-Антонио.

Происшествия Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.