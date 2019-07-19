Политика
Замглавы МИД РФ Рябков встретился с президентом ВенесуэлыТК Звезда вчера в 19:53
Политик посетил Каракас с целью участия в министерской встрече Координационного бюро Движения присоединения. «Мы имели честь быть принятыми президентом Николасом Мадуро», - цитирует ТАСС слова Рябкова. Ранее он уже обсуждал тему ситуации в Венесуэле с заместителем госсекретаря США Андреей Томпсон.
Читать в источнике
Оценить
Конечно, это один из вопросов, и думаю, что без него не обойтись, но по большому счету здесь ничего экстраординарного и сенсационного нет и быть не может.
— Сергей Рябков, российский дипломатРИА Новости 19 июля в 09:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Рябков обсудит тему российских военных специалистов во время своего визита в Венесуэлу
Народные новости19 июля в 10:04
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:25, Вашингтон
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Политика
Суд Украины внезапно снял кандидата с выборов в Раду
Отмечается, что Онищенко был снят с выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 01:39
Футбол
Футболист «Ливерпуля» Ван Дейк надеется получить «Золотой мяч»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк надеется изменить тенденцию, согласно которой «Золотой мяч» получают исключительно игроки группы атаки.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Политика
На Украине начались досрочные выборы в Раду
На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено 19 июля в 14:39
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Космос
Последний пуск «Протона-М» был на волосок от катастрофы
Обновлено 18 июля в 07:02
Политика
Пушков отреагировал на заявление Омеляна о «цирке» Зеленского
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего цирком указ президента Владимира Зеленского о повышении качества украинских дорог.
Обновлено вчера в 15:46
Единоборства
Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA
Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Обновлено в 01:48
Кино
Фильм «Мстители: Финал» устанавливает новый рекорд по кассовым сборам
Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.
Обновлено в 02:08
Происшествия
На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов
При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина
Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.
Обновлено вчера в 11:03
Армия и оружие
В Латвии заметили российские корабли у своих границ
Обновлено вчера в 06:24
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено вчера в 04:23
Энергетика
«Россия проспала энергопереход»: что мы потеряем
Ситуация отчасти напоминает тезис "Россия проспала сланцевую революцию" примерно пятилетней давности.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Кемерове из окна многоэтажки выпала 19-летняя девушка
Напомним, ранее в Кемерове из окна на девятом этаже в общежитии по проспекту Ленина, 135а, выпала девушка.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
В Кувейте погиб американский военный
Американский военнослужащий погиб в Кувейте, ведется расследование, сообщил Пентагон.
Обновлено вчера в 10:46
Шоу-бизнес
Прошедший лечение Борис Корчевников объявил о сборе средств
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено вчера в 02:08
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1
Обновлено вчера в 13:53
Армия и оружие
В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США
О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено вчера в 17:35
Наука
Сеть Wi-Fi негативно влияет на поведение пчел
Сотрудники Института физиологии имени Павлова РАН считают, что высокочастотные электромагнитные поля, излучаемые устройствами Wi-Fi, негативно влияют на пищевое поведение пчел.
Обновлено 19 июля в 18:35
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл нокаутом представителю США Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проходящего в Сан-Антонио.
Обновлено в 02:17
Общество
Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России
Обновлено вчера в 13:51
Общество
В Екатеринбурге закрасили еще один стрит-арт фестиваля «Карт-бланш»
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опозорилась на концерте в Бишкеке
Ольга Бузова опубликовала видео, записанное на ее последнем концерте в Бишкеке.
Обновлено в 00:13