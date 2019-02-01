Политика
Рябков прокомментировал ситуацию вокруг ДРСМДРИА Новости 03:39
США движутся к мораторию на выполнение всех своих обязательств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Думаю, что это неотвратимая перспектива и здесь не будет никаких отклонений от того, о чём заявлял президент Трамп, а также его помощник по нацбезопасности Джон Болтон, когда он был в Москве. Эта игра отыгранная. Американцы, конечно, договор в итоге отбросят.
— Сергей Рябков, российский дипломатRT на русском 04:10
с чего всё началось
"2 февраля США приостановят выполнения обязательств в рамках договора, это серьезный шаг, он означает де-факто освобождение Вашингтона от каких бы то ни было ограничений, связанных с действием договора", - рассказал Рябков в интервью телеканалу "России 24".Российская газета03:44
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