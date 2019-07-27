Политика

Рябков перечислил темы будущей встречи по Ирану в ВенеНародные новости вчера в 18:22

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что на предстоящих встречах в Вене, Австрия, по Ирану основными темами обсуждения станут механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке, сообщает RT. Рябков считает, что если механизм INSTEX будет доступен также и для третьих стран.
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с чего всё началось

Рябков рассказал, что может повысить шансы на спасение СВПД

Если механизм INSTEX будет открыт для третьих стран и для обслуживания сделок с иранской нефтью, то шансы на спасение СВПД повысятся, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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