Политика
Рябков отметил прогресс в диалоге с США по стратегической стабильностиГазета.Ru 10:13
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что ему удалось приступить к диалогу относительно стратегической стабильности с замгоссекретаря США Андреа Томпсон. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина
Обновлено в 09:47
Интернет
Facebook заплатит пользователям за информацию о любимых приложениях
Американская компания Facebook предложила пользователям заработать на информации об используемых приложениях.
Обновлено в 12:44
Гаджеты
Утечки раскрыли информацию о картах NVIDIA SUPER
Ресурс Wccftech со ссылкой на надёжный источник сообщил целый ворох утечек о будущих видеокартах NVIDIA SUPER.
Обновлено в 14:24
Политика
Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2»
По мнению главы государства, США "защищают" Германию от России, предпринимая попытки заблокировать строительство "Северного потока — 2". Как отметил Трамп, Москва "получает миллиарды и миллиарды" от Берлина.
Обновлено в 14:45
Общество
В России изменятся правила выезда детей за границу
С 12 июня в силу вступает постановление правительства России, согласно которому заявление о несогласии выезда ребенка за границу нужно будет подавать не в пограничную службу ФСБ, а в подразделения по вопросам миграции МВД.
Обновлено вчера в 02:43
Общество
Алкоголь и сигареты могут начать продавать только в спецмагазинах
В Министерстве здравоохранения России поддержали идею о продаже спиртных напитков и табачных изделий только в специализированных магазинах.
Обновлено в 18:49
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Музыка
Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»
По случаю праздника Лазарев впервые спел композицию Scream, с которой он представлял Россию на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве, на русском языке.
Обновлено в 19:13
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено в 18:20
Авто
Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos
Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Экономика
Фонды группы «Будущее» усиливаются менеджерами НПФ Сбербанка
Фонды группы «Будущее» усиливаются менеджерами НПФ Сбербанка Топ-менеджеры НПФ Сбербанка постепенно переходят в пенсионные фонды группы «Будущее».
Обновлено в 18:02
Происшествия
«ОВД-Инфо» сообщило о почти 550 задержанных на акции в Москве
Количество задержанных на несогласованной акции в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова составило 549 человек, сообщает проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 18:01
Здоровье
Самописец в помощь
Если нововведение принесет эффект, самописцы внедрят во всех поликлиниках региона.
Обновлено в 16:19
Авто
Продажи автомобилей Lada Xray падают третий месяц подряд
Еще стоит уточнить, что в первый раз с момента дебюта Lada XRay на рынке снижение его продаж растянулось на 3 месяца.
Обновлено в 09:06
Авто
Lexus показал свой первый космический корабль
На дороге космический аппарат превращается в купе Lexus RC F с 5-литровым бензиновым мотором на 472 л.с. и 535 Нм крутящего момента.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф намекнул, что собирается жениться
Хотя рэпер около двух лет состоял в отношениях с Кети Топурией, он на ней так и не женился.
Обновлено в 17:35
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 10:49
Общество
WSJ: Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных
Сведения, содержащиеся в электронных письмах руководства компании Facebook, свидетельствуют о том, что глава компании Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам с защитой личной информации пользователей соцсети.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Гаджеты
Новый логотип Firefox
В июле прошлого года дизайнеры Mozilla заявили миру, что логотип должен развиваться, чтобы охватить более широкое семейство продуктов: "Как значок, эта быстрая лиса с пылающим хвостом не предлагает достаточно возможностей для дизайна, чтобы представлять все семейство продуктов Firefox Mozilla".
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15
Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Рейс Москва-Екатеринбург вернулся в Шереметьево из-за поломки
Самолет Embraer 190 авиакомпании PegasFly, вылетевший из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности.
Обновлено в 18:56
Футбол
Леонид Слуцкий: «Есть интерес из России. Но мечта сделать карьеру в Европе не умерла»
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий побывал в гостях у "СЭ".
Обновлено в 17:05
Игры
Персонаж Киану Ривза в Cyberpunk 2077 – второй по числу реплик. На озвучивание ушло 15 дней
Глава CD Projekt Марчин Ивински рассказал, что персонаж Киану Ривза будет одним из ключевых в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково
Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24