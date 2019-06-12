Политика

Рябков отметил прогресс в диалоге с США по стратегической стабильностиГазета.Ru 10:13

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что ему удалось приступить к диалогу относительно стратегической стабильности с замгоссекретаря США Андреа Томпсон. Об этом сообщает РИА "Новости".
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