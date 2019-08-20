Армия и оружие
Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявили в МИДРИА Новости 03:11
Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. Так он прокомментировал испытание американской неядерной крылатой ракеты наземного базирования, ранее запрещенной договором РСМД. который прекратил своей действие второго августа.
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Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Происшествия
В массовое ДТП на Московском шоссе попали два бензовоза
Обновлено в 02:41
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
Обновлено вчера в 12:06
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Политика
В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине»
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Саранске пьяный отец пытался выбросить из окна младенца
В Саранске сотрудники полиции и МЧС спасли младенца, которого пьяный отец пытался выбросить из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Общество
В Госдуме предложили условие для освобождения водителей от штрафов
Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».
Обновлено в 02:41
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Путин обсудил с Макроном возможность встречи в нормандском формате
Президенты России и Франции обсудили возможность проведения встречи на высоком уровне в нормандском формате.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 01:34
Футбол
Гильерме поделился впечатлениями от матча с «Динамо»
Игрок "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме рассказал, что он думает по поводу победы его команды со счетом 2:1 в матче шестого тура Российской премьер-лиги против "Динамо", передает портал "Известия".
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Общество
В России ускорилась убыль населения
В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие
Американская горная бригада «штурмовала» высоту с развёрнутым флагом США
Отряду, состоявшему из четверых горных пехотинцев, предстояло не просто подняться на отвесную скалу, но и делать это с развёрнутым звёздно-полосатым флагом.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Детский омбудсмен призвал адресно закупать лекарства за рубежом
Ранее в СМИ широкий резонанс вызвали сообщения о задержании женщин, заказывавших через интернет лекарства для своих тяжелобольных детей.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Кино
Волгоградцев приглашают смотреть под звездами кино про животных
Обновлено в 00:02
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено вчера в 15:46
Армия и оружие
Совет технополиса «Эра» утвердил стратегию его научного развития
Участники второго заседания совета военного инновационного технополиса "Эра" одобрили в понедельник стратегию его научного развития.
Обновлено вчера в 05:02
Экономика
Число дел об электронном мошенничестве выросло в восемь раз
В I полугодии 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа составило 6 613 штук, что почти в восемь раньше больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16
Транспорт
Аэропорт «Гагарин» в Саратове принял первый регулярный рейс
Новый аэропорт Саратова «Гагарин» принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа».
Обновлено в 03:08
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе
Анкара предприняла в понедельник попытку остановить успешную операцию сирийской армии по восстановлению контроля над южными районами провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие
Метеорологи ВВО впервые получили данные со спутника «Метеор-М» 2-2
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) впервые получили метеоданные от космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" номер 2-2.
Обновлено в 02:22
Общество
На набережной Хабаровска разворачивают водоналивную дамбу
Уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска достиг критической отметки в 600 см. Сегодня на набережной краевого центра началось возведение водоналивной дамбы длиной почти километр.
Обновлено в 02:09