Армия и оружие

Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявили в МИДРИА Новости 03:11

Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. Так он прокомментировал испытание американской неядерной крылатой ракеты наземного базирования, ранее запрещенной договором РСМД. который прекратил своей действие второго августа.
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В МИД РФ прокомментировали испытание запрещенной ДРСМД ракеты в США

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