Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. Так он прокомментировал испытание американской неядерной крылатой ракеты наземного базирования, ранее запрещенной договором РСМД. который прекратил своей действие второго августа.

Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявили в МИД

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