Политика
Рябков не видит проблемы в производстве тяжелой воды в ИранеРИА Новости 13:14
"Что касается наработки Ираном тяжелой воды, темпы не настолько высокие, чтобы это приобретало характер наиболее острой, жгучей и требующей неотложного решения проблемы", - сказал Рябков в преддверии встречи совместной комиссии по СВПД в Вене.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:23, Вашингтон
Армия и оружие
Иран запустил баллистическую ракету в целях обороны
Обновлено в 09:57
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
WSJ сообщила об увеличении ядерного потенциала КНДР
КНДР наращивает свой ядерный потенциал несмотря на заверения в обратном лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:11
Общество
Ученые объяснили жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе наблюдается рекордная жара, а в России наступает аномальный холод.
Обновлено в 15:17
Авто
Kahn Design доработал Range Rover Velar
Новый стандартный Range Rover Velar предлагается дилерами по цене от от 48 855 фунтов стерлингов (3,83 млн рублей).
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев
Министерство обороны России ко дню Военно-морского флота открывает на своем сайте новый раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев, сообщает департамент информации и массовых коммуникация военного ведомства.
Обновлено в 17:14
Футбол
Дани Алвес ищет работу через социальные сети
Капитан и защитник сборной Бразилии Дани Алвес не может найти работу, сообщает "Чемпионат.com". Однако на ситуацию он реагирует с юмором.
Обновлено в 09:43
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика
Балльная система постановления о локализации в автопроме может быть распространена на газомоторный и электротранспорт
Первое постановление предлагается дополнить абзацем, согласно которому "в случае получения документов о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ после 6 июня 2019 г. балльная оценка технологических операций/условий, выполняемых на территории РФ, в совокупности должна составлять для автомобилей не менее 2000 баллов, для автобусов - не менее 1700 баллов".
Обновлено в 03:41
Происшествия
На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой
Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Внук Федосеевой-Шукшиной рассказал, почему он не общается с бабушкой
Лидия Федосеева-Шукшина известна своим трудным характером, который не дает ей наладить отношения не только с внуком, но и дочерьми.
Обновлено в 12:32
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Культура
В Армении умер живописец Грайр Григорян
В Армении в возрасте 79 лет умер живописец, член Союза художников СССР Грайр Григорян.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2
Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).
Обновлено в 12:45
Происшествия
Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве
МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено в 06:54
Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
Происшествия
300-килограммового пациента срочно эвакуировали необычным способом
Служба спасателей в Карачаево-Черкессии прибегла к необычному способу, когда потребовалось экстренно эвакуировать 300-килограммового пациента.
Обновлено в 17:45
Автоспорт
Феттель стартует последним на Гран-при Германии
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель будет вынужден стартовать последним на Гран-при Германии.
Обновлено в 10:11
Футбол
Рибери отказался от перехода в «Монако»
Бывший вингер «Баварии» Франк Рибери, ныне имеющий статус свободного агента, отказался вести переговоры о переходе в «Монако», сообщает L'Equipe.
Обновлено в 17:39
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса
Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.
Обновлено в 10:44
Политика
МИД РФ посоветовал посольству ФРГ не вмешиваться в выборы
МИД России ответил на комментарий посольства Германии о региональных выборах.
Обновлено вчера в 15:31
Технологии
«Инновационная ОС» MIUI 11 выйдет до зимы
Короткое сообщение обещает выпуск «инновационной ОС» MIUI 11 до зимы.
Обновлено в 10:26
Футбол
11 игроков АПЛ провалили допинг-тест
11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror.
Обновлено в 18:01
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Кино
Создатели «Игры Престолов» перестают работать с HBO
Новый контракт Бениоффа и Уайсса может достигнуть 200 миллионов долларов.
Обновлено в 06:17
Космос
Космический корабль Dragon пристыковался к МКС
Сегодня космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС. NASA ведёт прямую трансляцию этого события.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В СК допросили главного редактора «Дождя»
Александра Перепелова рассказала, что ее вызвали в качестве свидетеля, но какому делу - следователь отказалась уточнить.
Обновлено в 18:13