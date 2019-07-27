Политика

Рябков назвал условие спасения ядерной сделкиГазета.Ru вчера в 13:21

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что может повысить шанс на спасение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рябков обвинил страны ЕС в неготовности обсуждать иранскую сделку

Известиявчера в 14:58

МИД раскрыл темы переговоров по ядерной сделке с Ираном в Вене

Взгляд.рувчера в 13:06

Рябков назвал условие спасения ядерной сделки

Газета.Ruвчера в 13:21

Ситуация вокруг Ирана: Россия надеется, что ЕС не ограничится словами

Вести.Ruвчера в 14:05

Рябков назвал темы предстоящей встречи по Ирану в Вене

RT на русскомвчера в 13:47

Политдиректора «пятерки» и Ирана обсудят ситуацию вокруг ядерной сделки

ТАССвчера в 17:03

МИД надеется, что тема Ормузского пролива не скажется на встрече по Ирану

РИА Новостивчера в 13:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции

На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Общество

От паводка в Приамурье могут пострадать еще 24 населенных пункта

От паводка в Амурской области могут пострадать еще 24 населенных пункта и около тысячи жилых домов, сообщил в воскресенье на внеочередном расширенном заседании правительства региона министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Венглинский.
Обновлено в 00:01
Футбол

Зидан не посетил раздевалку «Реала» после поражения от «Атлетико»

Обновлено вчера в 13:36
Политика

«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной

«Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.
Обновлено 26 июля в 04:23
Политика

Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено 26 июля в 06:58
Армия и оружие

Расчёты С-400 проведут стрельбы в Астраханской области

Обновлено вчера в 06:34
Гаджеты

«Инновационная ОС» MIUI 11 выйдет до зимы

Короткое сообщение обещает выпуск «инновационной ОС» MIUI 11 до зимы.
Обновлено вчера в 10:26
Футбол

Фанаты «Спартака» провели акцию на матче с «Тамбовом»

Фанаты московского "Спартака" провели акцию на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 10:35
Экономика

Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России

Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Зеленского попросили о запуске поездов в Крым

Обновлено 26 июля в 09:31
Происшествия

В США каннибал зарезал подругу и съел ее мозг

В США мужчина по имени Джозеф Оберхансли зарезал свою подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Политика

Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже

Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 15:18
Технологии

Дисплей смешанной реальности от Adobe объединяет физические и цифровые объекты

Обновлено вчера в 12:16
Экономика

Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях

Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено вчера в 06:22
Армия и оружие

Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой

В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено 26 июля в 10:58
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие

Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке

Во Владивостоке прошел парад в честь Дня Военно-морского флота.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке, есть пострадавшие

Уточняется, что ЧП произошло на детской площадке. Другие детали стрельбы остаются неизвестными.
Обновлено в 00:04
Единоборства

Россиянин Царукян победил Обена-Мерсье на турнире UFC 240

Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян одержал победу над канадцем Оливье Обеном-Мерсье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 240, который проходит в канадском Эдмонтоне.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

Два самолета США вели разведку у берегов Крыма

За минувшие сутки сразу два самолета ВМС США вели разведку у берегов Крыма. Это следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов

Обновлено вчера в 22:19
Общество

Ученая объяснила жару в Европе и холод в России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено вчера в 19:25
Музыка

Дрейк и Крис Браун устроили танцевальную дуэль в клипе "No Guidance!"

Премьера клипа Криса Брауна и Дрейка "No Guidance!" состоялась 26 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 13:16
Общество

В Тулуне из-за дождей вновь подтопило дома и участки

Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне.
Обновлено вчера в 20:37
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Два тела нашли в канализационном коллекторе в Петербурге

Обновлено вчера в 06:20
Общество

Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек

Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено вчера в 08:27
ещё по теме
Главное