Политика
Рябков назвал условие спасения ядерной сделкиГазета.Ru вчера в 13:21
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что может повысить шанс на спасение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщает РИА "Новости".
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Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек
В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Более тысячи человек задержали на акции оппозиции в Москве
Свыше 1 тысячи человек были задержаны в ходе акции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
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Религия
«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь
"Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Здоровье
В Уфе малоимущей маме отказали в бесплатном детском питании
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что месяц назад Центр детского и диетического питания отказал уфимке в выдаче детского питания, пояснив, что она прописана не в Уфе, а в Уфимском районе.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Названы дата и место встречи Путина с Макроном
Обновлено вчера в 19:12
Политика
Мадуро: 80% венесуэльцев выступают против интервенции в страну
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу заявил, что более 80% населения страны выступают против какого-либо иностранного вторжения туда.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Путин примет главный военно-морской парад в Петербурге
Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и примет главный военно-морской парад на Неве.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
В «Слуге народа» назвали кандидата на пост главы Минздрава Украины
В штабе победившей на выборах в Верховную раду партии "Слуга народа" назвали кандидатуру на пост главы Минздрава.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
Российские военные доставили гумпомощь жителям Восточной Гуты
Обновлено вчера в 22:18
Транспорт
Из-за густого тумана самолеты не могли приземлиться в Екатеринбурге
Сегодня ночью Екатеринбург окутал сильный туман, из-за которого самолеты не могли приземлиться в аэропорту.
Обновлено в 01:03
Единоборства
Холлоуэй победил Эдгара и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе
Американский боец Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Фрэнки Эдгаром в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.
Обновлено в 01:17
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центрально-африканская республика (ЦАР) отозвала свое признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Популярный видеоблогер погиб в Петербурге
В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.
Обновлено вчера в 11:53
Авто
В продаже появился полноприводный автодом на базе Toyota Town Ace
На одном из западных порталов выставили на продажу необычный автофургон на основе модели Toyota Town Ace, который в 2017 году был перевезен в США из Японии.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал постельное фото с Аллой Пугачевой
Фото знаменитостей обсуждают в сети. Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге новое фото со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 00:27
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $45,5 млн
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено вчера в 09:59
Шоу-бизнес
Джоли отправилась в салон красоты в топе в бельевом стиле
Для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета.
Обновлено вчера в 09:43
Общество
Малые реки Иркутской области опять выходят из берегов
Обновлено вчера в 01:48
Авто
Назван ТОП-5 автомобилей, меньше всего теряющих в цене
Обновлено в 01:00
Футбол
Бен-Йеддер может продолжить карьеру в Китае
Нападающий испанской «Севильи» Виссам Бен-Йеддер может перейти в китайский клуб «Бэйцзин Гоань».
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Ребенок съел батарейку и сжег себе все внутренности в Кузбассе
Как рассказали врачи, из-за длительного пребывания инородного тела в пищеводе начались серьезные осложнения — все внутренности были сожжены.
Обновлено в 00:54
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено вчера в 17:04
Спорт
Мужская сборная России вышла в финал эстафеты на чемпионате мира
Мужская сборная России пробилась в финал с первым результатом — 3.30,72.
Обновлено в 01:10