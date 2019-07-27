Политика
Рябков назвал темы предстоящей встречи по Ирану в ВенеRT на русском 13:47
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене будут механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
Политика
В Раде «новую церковь» Украины назвали мертворожденной
Депутат Верховной рады на Украине Евгений Мураев назвал Православную церковь Украины «мертворожденной».
Обновлено в 19:12
Происшествия
В Подмосковье самолет упал в карьер
Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
Обновлено в 06:48
Наука
Протоонкоген заставил стволовые клетки мыши стать нейронами
Обновлено вчера в 10:47
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено в 19:25
Кино
Режиссер нового «Короля Льва» спрятал в фильме одну «настоящую» сцену
Режиссер ремейка популярного мультфильма «Король Лев» Джон Фавро рассказал, что он спрятан в анимационной картине одну сцену, снятую по-настоящему.
Обновлено в 15:43
Происшествия
На акции протеста у мэрии Москвы распылили газ
Обновлено в 09:05
Политика
Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:31
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей
Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши
В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
Обновлено в 17:02
Гаджеты
Бывший инженер Nokia раскрыл причины провала Windows Phone
Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал свою версию, почему платформа не стала популярной, а устройства с ней исчезли с прилавков магазинов.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма
Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 17:42
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено в 17:56
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Футбол
11 игроков АПЛ провалили допинг-тест
11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Акция «за честные выборы» в Москве. Главное
Что произошло В субботу, 27 июля, в Москве прошла несанкционированная властями акция оппозиции, требовавшей допустить на выборы в Мосгордуму кандидатов, снятых из-за претензий к подписям и другим собранным документам.
Обновлено в 16:14
Политика
Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания
Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
Обновлено в 10:51
Общество
В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома
Обновлено в 19:06
Общество
Лас-Вегас оккупировали кузнечики
В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 19:36
Политика
Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены
Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC.
Обновлено вчера в 21:01
Авто
Дизайнеры представили современный ВАЗ-2101
Независимые дизайнеры представили, как мог бы выглядеть отечественный ВАЗ-2101 сегодня, а затем опубликовали получившееся изображение в социальной сети «Вконтакте» на оценку поклонникам «классики».
Обновлено в 08:04
Футбол
Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.
Обновлено в 15:24
Политика
Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам
Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:54
Футбол
«Ювентус» хочет обменять Дибалу на Лукаку
Туринский "Ювентус" предлагает нападающего Пауло Дибалу в обмен на нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 11:44