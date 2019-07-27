Политика

Рябков назвал темы предстоящей встречи по Ирану в ВенеRT на русском 13:47

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене будут механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

МИД надеется, что тема Ормузского пролива не скажется на встрече по Ирану

РИА Новости13:47

МИД раскрыл темы переговоров по ядерной сделке с Ираном в Вене

Взгляд.ру13:06

Ситуация вокруг Ирана: Россия надеется, что ЕС не ограничится словами

Вести.Ru14:05

Рябков назвал темы предстоящей встречи по Ирану в Вене

RT на русском13:47

Рябков: предпринятые Ираном шаги оставляют возможность для сохранения ядерной сделки

ТАСС13:45

Рябков назвал условие спасения ядерной сделки

Газета.Ru13:21

Рябков обвинил страны ЕС в неготовности обсуждать иранскую сделку

Известия14:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
Политика

В Раде «новую церковь» Украины назвали мертворожденной

Депутат Верховной рады на Украине Евгений Мураев назвал Православную церковь Украины «мертворожденной».
Обновлено в 19:12
Происшествия

В Подмосковье самолет упал в карьер

Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
Обновлено в 06:48
Наука

Протоонкоген заставил стволовые клетки мыши стать нейронами

Обновлено вчера в 10:47
Общество

Ученая объяснила жару в Европе и холод в России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено в 19:25
Армия и оружие

Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев

Обновлено в 17:14
Кино

Режиссер нового «Короля Льва» спрятал в фильме одну «настоящую» сцену

Режиссер ремейка популярного мультфильма «Король Лев» Джон Фавро рассказал, что он спрятан в анимационной картине одну сцену, снятую по-настоящему.
Обновлено в 15:43
Происшествия

На акции протеста у мэрии Москвы распылили газ

Обновлено в 09:05
Политика

Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено в 12:31
Общество

Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Происшествия

Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей

Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter.
Обновлено в 11:22
Общество

В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек

В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Москве нашли чемодан с телом убитой блогерши

В Москве найдено тело убитой блогерши. Чемодан с ее останками обнаружил мужчина, который сдавал девушке квартиру на улице Пырьева.
Обновлено в 17:02
Гаджеты

Бывший инженер Nokia раскрыл причины провала Windows Phone

Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал свою версию, почему платформа не стала популярной, а устройства с ней исчезли с прилавков магазинов.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма

Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 17:42
Музыка

Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку

Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Армия и оружие

Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Обновлено в 17:56
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Технологии

Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google

Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Футбол

11 игроков АПЛ провалили допинг-тест

11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror.
Обновлено в 18:01
Происшествия

Акция «за честные выборы» в Москве. Главное

Что произошло В субботу, 27 июля, в Москве прошла несанкционированная властями акция оппозиции, требовавшей допустить на выборы в Мосгордуму кандидатов, снятых из-за претензий к подписям и другим собранным документам.
Обновлено в 16:14
Политика

Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания

Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
Обновлено в 10:51
Здоровье

В Татарстане владельцев свиней попросили реже ходить в леса из-за АЧС

Обновлено в 03:18
Общество

В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома

Обновлено в 19:06
Общество

Лас-Вегас оккупировали кузнечики

В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
Обновлено в 19:36
Политика

Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены

Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC.
Обновлено вчера в 21:01
Авто

Дизайнеры представили современный ВАЗ-2101

Независимые дизайнеры представили, как мог бы выглядеть отечественный ВАЗ-2101 сегодня, а затем опубликовали получившееся изображение в социальной сети «Вконтакте» на оценку поклонникам «классики».
Обновлено в 08:04
Футбол

Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.
Обновлено в 15:24
Политика

Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам

Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:54
Футбол

«Ювентус» хочет обменять Дибалу на Лукаку

Туринский "Ювентус" предлагает нападающего Пауло Дибалу в обмен на нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 11:44
Главное