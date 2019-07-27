Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене будут механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке.

Рябков назвал темы предстоящей встречи по Ирану в Вене

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