Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМДРИА Новости 04:09
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе
Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.
Обновлено в 04:32
Авто
Частично раскрыта внешность 1000-сильного внедорожника Rezvani Tank
Новый внедорожник Rezvani Tank 2020 модельного года будет обладать мотором мощностью 1000 лошадиных сил.
Обновлено в 03:21
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Авто
В России начались продажи кроссовера DFM 580
Стоимость базовой версии DFM 580 составляет 1 190 000 рублей.
Обновлено в 03:40
Транспорт
Из-за протестов в аэропорту Гонконга отменили более ста рейсов
Демонстранты заблокировали ряд дорог, нарушили работу метро и аэропорта. В воздушной гавани отменены свыше ста рейсов.
Обновлено вчера в 23:44
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Авто
В Сети появились фотоснимки пикапа и фургона Chevrolet Niva
Как сообщает издание speedme.ru со ссылкой на официальные источники предприятия «GM-АвтоВАЗ», российский внедорожник Chevrolet Niva, впервые выпущенный в 2002 году, оказывается, кроме привычной 5-дверной компоновки, должен был получить две версии кузова: фургон и пикап.
Обновлено в 03:15
Общество
Опрос: Стресс на работе испытывают более 90 процентов россиян
Как показали результаты проведенного исследования, плохое отношение начальства нервирует 14 процентов участников опроса, непрофессионализм руководства - 10 процентов, а недовольны поведением коллег - 9 процентов опрошенных.
Обновлено в 04:23
Экономика
В России может появиться новый способ получения зарплаты
В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
Обновлено в 02:52
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в РФ
В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Обновлено вчера в 04:00
Политика
В Минтрансе России не ожидают роста цен на авиабилеты
Отмечается, что ранее кабмин обязал системы бронирования авиабилетов, работающие в России, перенести серверы и базы данных на территорию страны до 31 октября 2021 года.
Обновлено в 03:05
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
6 августа в Свердловской области ожидаются дождь, грозы, порывы ветра до 25 метров в секунду.
Обновлено в 05:29
Общество
Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии
Обновлено в 05:01
Происшествия
СК расследует дело об отмывании денег «Фондом борьбы с коррупцией»
По словам Петренко, в отношении «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) было возбуждено уголовное дело по факту совершении финансовых операций с денежными средствами, которые заведомо приобретали другие лица преступным путем.
Обновлено 03 августа в 16:23
Экономика
«Известия»: в России появятся офисные медпункты
По данным издания, Минздрав до 20 августа предоставит в кабмин предложения по организации офисных медпунктов с учетом позиций Минтруда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования (ФСС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС).
Обновлено в 01:56
Кино
Леонардо Ди Каприо дал совет начинающим актёрам
Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо посоветовал начинающим артистам смотреть как можно больше фильмов.
Обновлено в 03:47
Экономика
СМИ сообщили об утечке данных 70 000 клиентов российского банка
В сети появилась база данных 70 тыс. клиентов "Бинбанка". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:11
Гаджеты
Исилькуль попал в пятерку городов с самыми дешевыми смартфонами
Замыкает пятерку - Братск со средней ценой смартфона 5662,24 рубля, передает isilpress.ru.
Обновлено в 03:20
Политика
В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.
Обновлено в 04:08
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей
Обновлено в 02:21