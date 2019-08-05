Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМДРБК 05:48
Вина за прекращение существования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) целиком и полностью лежит на США. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на брифинге, сообщает ТАСС.
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Армия и оружие
Киев попросил Вашингтон продать больше ракетных комплексов Javelin
Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Обновлено в 07:28
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Политика
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Общество
Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов
Пилот из Санкт-Петербурга не смогла вылететь в заграничный рейс из-за неоплаченных штрафов ГИБДД.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала экстремальный шпагат
В недавнем фото, выложенным в Instagram, балерина опубликовала свой новый шпагат, сделанный в достаточно экстремальных условиях - находясь на носу катера, в то время, когда он двигался по морю.
Обновлено в 02:13
Спорт
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Евгений Трефилов уходит с поста главного тренера женской сборной России по гандболу.
Обновлено в 04:25
Музыка
Скончался известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Игры
Создатели The Outer Worlds рассказали о максимальном уровне сложности игры
Obsidain Entertainment рассказала IGN о том, что в The Outer Worlds будет четыре уровня сложности: «История», «Нормальный», «Высокий» и «Супернова».
Обновлено в 07:53
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Француз пересек Ла-Манш на летающей доске со второго раза
Французский инженер Франки Запата со второго раза пересек Ла-Манш на летающей доске.
Обновлено вчера в 03:21
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов задумался о выходе из декретного отпуска
Саша Савельева и Кирилл Сафонов Ранее Кирилл заявил о намерении приобрести видеоняню, чтобы всегда знать, что происходит в его наследником.
Обновлено в 08:34
Футбол
Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыграть
Обновлено вчера в 14:09
Интернет
Amazon разрешила отключить прослушку голосовых записей Alexa
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что сотрудники Amazon могут прослушивать голосовые записи пользователей, причем у некоторых сотрудников компании был доступ к месту положения пользователя и некоторым данным.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Политика
Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США
После трёх инцидентов со стрельбой в США, в результате которых погибли 29 человек, глава Белого дома Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия.
Обновлено в 08:16
Экономика
В России заработал закон о добровольном страховании жилья от ЧС
4 августа 2019 г. в России вступил в силу Федеральный закон №320-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», наделяющий региональные власти правом совместно со страховщиками разрабатывать и реализовывать региональные программы по организации возмещения ущерба, причинённого жилым помещениям граждан.
Обновлено в 07:56
Авто
Названы комплектации и цены нового Chery Tiggo 4
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Учения украинской авиации в Черном море высмеяли в сети
Пользователи соцсетей подвергли критике недавние учения украинских военных по «потоплению» вражеской подводной лодки в Черном море, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:04
Кино
В киновселенной Marvel может появиться новый персонаж
Сценарист и продюсер студии Marvel Кристофер Маркус заявил, что в новых фильмах киновселенной может появиться Красный Халк, сообщает metro.co.uk.
Обновлено в 04:47
Авто
Новое поколение Kia Sorento готовится к дебюту
Компания Kia проводит финальные испытания вседорожника Kia Sorento нового поколения. Автомобиль дебютирует уже осенью.
Обновлено вчера в 23:27
Теннис
Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP
Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Обновлено в 01:39
Здоровье
В Петербурге зарегистрировано 100 случаев заболевания корью
По состоянию на 5 августа в городе зарегистрировано 100 случаев заболевания этой опасной инфекцией с начала 2019 года, из них 77 заболевших – это взрослые, и 23 – дети.
Обновлено в 05:17