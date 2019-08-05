Политика
В МИД России назвали США «могильщиками» ДРСМДRambler News Service 04:49
США стали могильщиками Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), последствия прекращения действия соглашения для международной безопасности неизбежны, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
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Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском
После взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае в больницу с осколочными ранениями доставлены два человека.
Обновлено в 07:51
Кино
Сталлоне и Лундгрен примут участие в сериале «The International»
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома
Петербургский "Зенит" опубликовал заявление касательно информации СМИ, что новичок сине-бело-голубых Малком подвергся расизму в матче четвертого тура чемпионата России против "Краснодара".
Обновлено в 09:27
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Здоровье
Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку
Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.
Обновлено в 01:02
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Политика
Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Путин рассказал о парировании угроз от выхода США из ДРСМД
До поступления в Вооруженные силы РФ ракет средней и меньшей дальности угрозы России из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будут парироваться уже существующими системами, говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 09:40
Космос
Найдена самая старая известная звезда во Вселенной
Исследователи считают, что звезда, которая дала начало SMSS J160540.18-144323.1 с ее содержанием железа, имела относительно низкую массу для ранней Вселенной — всего примерно в 10 раз больше солнечной.
Обновлено в 07:29
Политика
Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США
Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой - в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо.
Обновлено в 09:34
Гаджеты
В России представили недорогой смартфон Philips S397
В России представили новый недорогой смартфон Philips S397, который получил крупный 5,7-дюймовый дисплей и продвинутые параметры.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Медведчук назвал путь решения газового вопроса на Украине
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что решение газового вопроса на Украине заключается в одном пути — договориться с Россией.
Обновлено 03 августа в 14:54
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Общество
Девушка уличила парня в измене по одной детали на фото
Обновлено в 09:53
Космос
Boeing обвинили в деградации космонавтики США
Издание обратило внимание на твит физика Джорджа Соуэрса, который несколько лет назад возглавлял исследовательскую группу в консорциуме United Launch Alliance (ULA), совместном предприятии Boeing и Lockheed Martin, занимающимся созданием ракет космического назначения.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Футбол
Трансфер Магуайра в «МЮ» за 80 млн фунтов стал рекордным
Обновлено в 04:53
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Кино
Американские критики назвали лучшие сериалы года
В номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект» победило шоу «Дрянь».
Обновлено в 09:41
Футбол
Стартовала продажа билетов на матч России и Казахстана
Матч между Россией и Казахстаном пройдет 9 сентября в Калининграде.
Обновлено в 09:49
Музыка
Продажа билетов на фестиваль «Звезды на Байкале» откроется 6 августа
XIV Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» состоится в Иркутске с 4 по 13 сентября.
Обновлено в 06:28
Политика
Американские санкции вступят в действие 26 августа
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.
Обновлено в 08:49
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с выходом США из ДРСМД
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT решение Соединённых Штатов в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 09:58