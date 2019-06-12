Политика
Рябков и Томпсон провели позитивную и искреннюю встречуВести.Ru 10:11
"Встреча прошла в позитивной тональности", — поделился Рябков своими впечатлениями с прессой по окончании консультаций с Томпсон. Больших ожиданий от встречи у российской стороны не было, отметил дипломат.
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Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
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