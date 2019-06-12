Политика
Рябков и Томпсон провели позитивную и искреннюю встречуВести.Ru 10:11
"Встреча прошла в позитивной тональности", — поделился Рябков своими впечатлениями с прессой по окончании консультаций с Томпсон. Больших ожиданий от встречи у российской стороны не было, отметил дипломат.
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Энергетика
Венесуэльцы сутками стоят в очередях за бензином
У некоторых венесуэльцев нет другого выхода, кроме как пропускать работу, пытаясь купить бензин, хотя ждать в очереди порой приходится неделю.
Обновлено в 08:00
Общество
На прием к Путину в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»
На церемонию вручения госнаград в Кремле пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ
Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.
Обновлено в 13:15
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть
Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.
Обновлено в 05:31
Политика
Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы
Обновлено в 12:55
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, выступавшая под ником Лия, трагически погибла в квартире родителей в ночь со вторника на среду, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 12:28
Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 05:29
Политика
Луценко отказался покинуть пост по требованию Зеленского
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:43
Политика
Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20
Обновлено в 13:01
Спорт
Фрум пропустит «Тур де Франс» из-за травмы
Директор велокоманды INEOS Дейв Брэйлсфорд сообщил, что четырёхкратный победитель «Тур де Франс» британец Крис Фрум не выступит в гонке 2019 года из-за травмы.
Обновлено в 10:11
Общество
Скончался петербургский журналист Андрей Петров
12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено в 12:52
Общество
Петросян уточнил, сколько в Москве бедных
Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.
Обновлено в 12:46
Происшествия
В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина
В Кировском районе Ленобласти собаки обглодали тело 50-летнего хозяина.
Обновлено в 09:47
Политика
Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР
Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.
Обновлено в 11:54
Футбол
Колосков: Черчесов определит Луневу меру спортивного наказания
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что меру наказания за проступок вратаря сборной России Андрея Лунева в аэропорту должен определить главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Кино
Валерия Гай Германика привезла на «Кинотавр» свой новый фильм
Режиссер Валерия Гай Германика представила во вторник свой фильм "Мысленный волк" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
МИД Молдавии отзывает посла в США
Новый глава МИД Молдавии Николай Попеску отозвал посла в США Кристину Балан.
Обновлено в 12:32
Политика
День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин
День России станет государственным праздником на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин, обращаясь со сцены к жителям республики во время празднования.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Футбол
Российские клубы интересуются защитником «Гента» Бронном
Центральный защитник «Гента» Дилан Бронн может продолжить карьеру в России, сообщает MadeinFoot.
Обновлено в 12:12
Общество
Медведева поздравила болельщиков с Днём России
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Панков вручил дипломы выпускникам Военного института физкультуры
Дипломы об окончании вуза и нагрудные знаки вручили 104 офицерам. Этот выпуск стал 135-м в истории института.
Обновлено в 12:32