Политика

Рябков и Томпсон провели позитивную и искреннюю встречуВести.Ru 10:11

"Встреча прошла в позитивной тональности", — поделился Рябков своими впечатлениями с прессой по окончании консультаций с Томпсон. Больших ожиданий от встречи у российской стороны не было, отметил дипломат.
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Рябков и замглавы Госдепа позитивно оценили очную встречу в Праге

РБК11:31

Рябков призвал совершенствовать формат диалога по глобальной безопасности

РИА Новости10:52

Рябков отметил прогресс в диалоге с США по стратегической стабильности

Газета.Ru10:13

Рябков: встреча с замгоссекретаря США прошла в «позитивной тональности»

Комсомольская правда09:30

Как прошли переговоры России и США по вопросам стратегической стабильности

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Замгоссекретаря США Томпсон назвала искренней встречу с Рябковым

ТАСС09:58

ДСНВ: Москва продолжит диалог с Вашингтоном

Вести.Ru12:28
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Энергетика

Венесуэльцы сутками стоят в очередях за бензином

У некоторых венесуэльцев нет другого выхода, кроме как пропускать работу, пытаясь купить бензин, хотя ждать в очереди порой приходится неделю.
Обновлено в 08:00
Общество

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На церемонию вручения госнаград в Кремле пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ

Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.
Обновлено в 13:15
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть

Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Обновлено в 08:39
Политика

Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы

Обновлено в 12:55
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, выступавшая под ником Лия, трагически погибла в квартире родителей в ночь со вторника на среду, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 12:28
Происшествия

На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания

На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 05:29
Политика

Луценко отказался покинуть пост по требованию Зеленского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:43
Политика

Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20

Обновлено в 13:01
Спорт

Фрум пропустит «Тур де Франс» из-за травмы

Директор велокоманды INEOS Дейв Брэйлсфорд сообщил, что четырёхкратный победитель «Тур де Франс» британец Крис Фрум не выступит в гонке 2019 года из-за травмы.
Обновлено в 10:11
Общество

Скончался петербургский журналист Андрей Петров

12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено в 12:52
Общество

Петросян уточнил, сколько в Москве бедных

Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина

В Кировском районе Ленобласти собаки обглодали тело 50-летнего хозяина.
Обновлено в 09:47
Политика

Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР

Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.
Обновлено в 11:54
Футбол

Колосков: Черчесов определит Луневу меру спортивного наказания

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что меру наказания за проступок вратаря сборной России Андрея Лунева в аэропорту должен определить главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Обновлено в 11:52
Единоборства

Нурмагомедов считает, что Фергюсон заслуживает титульного боя

Обновлено в 11:24
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Кино

Валерия Гай Германика привезла на «Кинотавр» свой новый фильм

Режиссер Валерия Гай Германика представила во вторник свой фильм "Мысленный волк" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

МИД Молдавии отзывает посла в США

Новый глава МИД Молдавии Николай Попеску отозвал посла в США Кристину Балан.
Обновлено в 12:32
Политика

День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин

День России станет государственным праздником на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин, обращаясь со сцены к жителям республики во время празднования.
Обновлено в 12:31
Политика

Участников незаконного митинга в Москве сравнили с предателями родины

Обновлено в 10:47
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Обновлено вчера в 16:51
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Обновлено в 02:06
Футбол

Российские клубы интересуются защитником «Гента» Бронном

Центральный защитник «Гента» Дилан Бронн может продолжить карьеру в России, сообщает MadeinFoot.
Обновлено в 12:12
Общество

Медведева поздравила болельщиков с Днём России

Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Панков вручил дипломы выпускникам Военного института физкультуры

Дипломы об окончании вуза и нагрудные знаки вручили 104 офицерам. Этот выпуск стал 135-м в истории института.
Обновлено в 12:32
Политика

Член СПЧ объяснил, почему состоялась акция в поддержку Голунова

Обновлено в 13:20
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