Принято решение приостановить вещание до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена.

Как отмечается, протестующие потребовали уволить ведущего, который допустил нецензурные высказывания в адрес Путина. При этом в МВД Грузии заявили, что полиция обеспечивает безопасность журналистов телеканала. Ранее сообщалось, что "Рустави 2" остановил вещание после атаки на Путина в эфире.

«Рустави 2» возобновил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

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