Принято решение приостановить вещание до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена.

Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире. В эфире телеканала сейчас транслируют передачу «Доброе утро, Грузия!».

«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире

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