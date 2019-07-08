Политика
«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфиреLenta.ru 01:32
Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире. В эфире телеканала сейчас транслируют передачу «Доброе утро, Грузия!».
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Принято решение приостановить вещание до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена.
— Ника Гварамия, грузинский юристИзвестия 01:36
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