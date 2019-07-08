Принято решение приостановить вещание до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена.

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание. Это произошло после того, как сотни жителей Тбилиси выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии — в воскресенье вечером он начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.

«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

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