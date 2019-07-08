Политика
«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфиреРИА Новости 01:34
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание. Это произошло после того, как сотни жителей Тбилиси выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии — в воскресенье вечером он начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
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Принято решение приостановить вещание до тех пор, пока безопасность телеканала не будет защищена.
— Ника Гварамия, грузинский юристИзвестия 01:36
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